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《新聞追追追》收攤！選後政論節目變天　安幼琪含淚告別

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▲▼新聞追追追確定收攤。（圖翻攝自安幼琪臉書）

▲張啟楷（右）與安幼琪（左）主持的《新聞追追追》，昨晚播出最後一集。（圖翻攝自安幼琪臉書）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

隨著九合一大選落幕，政論節目也面臨大洗牌，先前傳出《年代向錢看》主持人陳凝觀將到壹電是另起爐灶，因此之後年代恐只獨留謝震武坐鎮主持；《年代非常道》2018年底畫下句號，主持人大道奈緒在臉書透露，未來的時段會改成整點新聞；至於《新聞追追追》則在4日晚間播出最後一集。

《新聞追追追》昨晚播出最後一集後確定熄燈，安幼琪也在臉書上悲傷寫道，「其實最近一直不想去面對這件事；但…這一天終要到來…今天是《新聞追追追》的最後一集了，感謝啟楷哥七年來的照顧；看到這些照片時，竟然一切都已經成為追憶了…我又鼻酸了…」，並在下面標記節目搭擋張啟楷、追追追團隊、吳宣儀、吳郁蕙等人，字句間相當不捨。

對此，網友紛紛難過留言，「 青山常在～綠水長流，鼓掌…加油。」、「 一直都是忠實觀眾呢！只是選舉完就沒有看任何一個政論節目了！沒想到要停播了⋯」、「 天下無不散筵席,最佳拍檔有目共睹」、「怎捨得灬⋯⋯希望很快再見到妳」、「好可惜，難得的一個優質政論節目。美麗的主持人和張啟楷會讓人感到不捨」、「很喜歡幼琪主播主持時率性的提問，以及開朗的笑聲，好像很習慣了」。

另一位主持人張啟楷同樣在臉書發文，「今晚錄了追追追最後一集，很謝謝大家七年多來的支持與陪伴。從2011年五月開播，七年七個多月，連國定假日、颱風地震都沒休息，身體有點吃不消，是需要好好休息、充電了。要先旅行、看看老朋友特別是長輩、看書看電影、泡湯、健康檢查，過段時間再跟大家見面了。」網友們也在留言處鼓勵，期待能很快再見面。

不少政論節目紛紛陣亡，先前也爆出陳斐娟合約將到期，改由鄭弘儀取代入主三立《54新觀點》，他也順勢掰了原本三立iNEWS的《鄭知道了》，鄭弘儀一集主持酬勞5萬，比陳斐娟整整高出2萬元，而三立的目的就是希望希望能重振當年《大話新聞》的風光。

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關鍵字：政論節目,新聞追追追,安幼琪

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