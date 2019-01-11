微風南山開幕首日15萬人搶先逛　8000萬進帳



▲微風南山開幕首日，營業時間還沒到，就有大批排隊人潮。（圖／記者陳建竹攝）



記者黃士原／台北報導

微風南山1月10日正式開幕營運，開幕首日吸金也吸人潮，有15萬人搶先體驗，微風集團預估首日業績可達8,000萬元。

微風南山全館約200間專櫃，獨家店櫃就有130間，佔比近7成，其中台灣首店有61間、台北市首店有8間、信義區首店有61間。 46F、47F、48F高樓層為天際餐廳與酒吧；2F-4F由微風、atré、日本三井物產三方聯盟，引進JR東日本旗下購物中心atré；6F與智崴集團合作引進5D飛行劇院；B1F更有全亞洲最大、佔地2,222坪的微風超市。





▲藍瓶咖啡還沒開店已湧入大批排隊人潮。（圖／記者陳建竹攝）





▲JAPAN RAIL CAFÉ人氣也爆棚。（圖／記者陳涵茵攝）



這次微風南山有超過130個餐飲相關品牌進駐，其中更包含32家首次進駐台灣的美食，開幕首日美食街湧入大批附近上班族人潮，現場記者更發現GOLD MENCHI大概要排上一小時，更誇張的「藍瓶咖啡」更是要排上一小時才能「入場」選購，而開幕人氣爆棚的餐飲店家還有專賣炸肉餅的金葉名氣餅，提供川菜的金葉紅廚、麵包店le Boulanger de monge，以及有No.1~No.7的7種不同濃度抹茶冰淇淋的JAPAN RAIL CAFÉ。

另外，股神巴菲特最愛的牛排館、同時也曾出現在電影《穿著PRADA的惡魔》中的Smith & Wollensky牛排館也是10日正式開幕，由於開幕前有試營運加上開放訂位，因此才開幕第一天，訂位就滿到1月25日，而1、2月餐期已有9成滿，Smith & Wollensky表示，預約電話不斷，2月初開放3月訂位。