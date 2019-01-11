　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

橋上談判破裂男方直接縱身跳江　衰女遭家屬索賠350萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲愛情,情侶,關係,吵架,交往,愛人,戀愛。（圖／翻攝自pixabay）

▲男子一廂情願，和女方發生衝突就直接跳河自盡。（圖／翻攝自pixabay）

大陸中心／綜合報導

陝西安康一名30歲男子阿宏（化名）因為心上人有了男朋友，當面想問清楚時雙方發生摩擦，一時衝動直接從漢水的濱江大道河堤護欄邊跳下身亡。事發後，死者家屬向女方小美（化名）提告，要求賠償各項損失80萬元人民幣（約新台幣350萬元），法院審理後認為小美在過程中有一定過錯，判決賠償31萬元。

阿宏在2017年底認識小美以後就開始瘋狂追求，被拒絕後不死心反而還會在路上跟蹤她。事發當時，小美和男友在漢江橋上遇到阿宏想問清楚兩人的關係，雙方發生爭執甚至起了衝突，阿宏在惱怒之下威脅要跳江，小美沒有勸阻還說了「你跳嘛！」，他隨即翻越護欄跳下漢江，警方趕到後已經死亡。

阿宏的父母之後向法院提告，經調解也都沒有結果，法院判決後表示，從警方調查結果和監視器資料顯示，雖然雙方當時發生衝突，但是自殺才是死亡的主要、直接原因，但當時小美的辱罵還有毆打行為確實違反治安管理處罰法的相關規定，所以必須承擔部分的民事賠償責任。

許多網友也對這個判決紛紛表示意見，「法院亂判，女方錯在哪？」、「自己衝動，害人害己，我覺得女方沒有錯」、「這根本就是自己跳得憑什麼要女方賠」、「這個判决是合法合理的」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；
生命線協談專線：1995

ET快訊
女大生驚天一擦...「帶血麵筋」掉下來！醫：是OO殘留物

關鍵字：跳江,自盡,跟蹤

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

88歲老翁患阿茲海默症　忘記一切只記得孫子生日　

影／阿信輕食店「扶瑞號」12日試營運　網友高呼「打卡走起」

橋上談判破裂男方直接縱身跳江　衰女遭家屬索賠350萬

歪曲解讀盧沙野大使的文章　陸外交部：若懂中文建議看原文

嫦娥四號傳「世界第一張」月背360度全景照　玉兔二號還在坑邊！

美企接收錯誤訊息「停止從中國進口商品」　陸外交部：可悲！

華聞快遞／2018年陸營造林實現新突破　完成造林1.06億畝

2018陸註銷企業181.35萬家　與新設公司比為3.69∶1

嫦娥四號落月影片曝光！3000多張照片拚合成8公里路程

盧沙野文章引發議論　陸外交部：可能戳到某些人的痛處！

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

殺人逃犯遭盤查...謊報假名亮槍 女警嚇到求饒！男警一槍擊斃他

行動電源托運還是隨身帶？ 最高罰10萬！飛安Q＆A懶人包

車內玩親親！被紀錄器出賣　新車送鍍膜被私開還接女友

幸運神騎士！砂石車翻覆噴過來　他果斷飛閃機車下一秒成肉餅

要換要快！日圓下半年將大漲　兌1美元上看100哈日族傷荷包

孫安佐曝入獄內幕：很多人罩我！　「做自己金句」嗆爆負評

跟正常人一樣！唐氏症不可怕　她樂觀面對疾病：我能做任何事

幫霸道總裁刮鬍子完滾床單！　高瀚宇交往陳芋米第一天就狂親

愛美娃拿馬麻專櫃口紅塗滿嘴 拗說「擦藥藥」...照鏡被自己嚇哭

88歲老翁患阿茲海默症　忘記一切只記得孫子生日　

影／阿信輕食店「扶瑞號」12日試營運　網友高呼「打卡走起」

橋上談判破裂男方直接縱身跳江　衰女遭家屬索賠350萬

歪曲解讀盧沙野大使的文章　陸外交部：若懂中文建議看原文

嫦娥四號傳「世界第一張」月背360度全景照　玉兔二號還在坑邊！

美企接收錯誤訊息「停止從中國進口商品」　陸外交部：可悲！

華聞快遞／2018年陸營造林實現新突破　完成造林1.06億畝

2018陸註銷企業181.35萬家　與新設公司比為3.69∶1

嫦娥四號落月影片曝光！3000多張照片拚合成8公里路程

盧沙野文章引發議論　陸外交部：可能戳到某些人的痛處！

安迪生前爆出國被丟包！　林吟蔚遭圍剿「不孝」怒了：你們多孝？

特搜全台6處迷宮景點　快來一起「迷路」！

害死媽兇手是他！《皇后》張娜拉崩潰罵渣皇：你怎不去死

中職／統一獅規劃主場　台南大本營確定過半

幕後／大雨那夜看到助理手機泡水　蘇貞昌人生第三階段的6個字

保單刷卡記帳整合一戶頭　馬拉松4小時公聽會把資料權還給人民

爆米花／黃健隆7局先發勝　例行賽拿救援王嚇一跳

iPhone最高折9000！蘋果直營店推舊換新　新年XR、XS優惠看這裡

黑心加油站竟「灌了80%的水」！　加完油秒拋錨車主超崩潰...

Gail、李佳歡也來了！《聲林》選手演唱會1/19好評加場

大陸熱門新聞

影／21歲妹子嗨玩雪..隔天「..

台師將迎新一波「西進」旋風

開賓士失控撞5死　女駕駛庭上痛..

北京故宮養心殿挖到乾隆皇春晚節..

在台陸生：這裡給的幸福感讓人不..

23噸烤生蠔報導一出　記者媽：..

2019年第一發！陸「中星2D..

這間公司下令：不准發同事喜帖

乘客搶方向盤　陸官方：不能緩刑

加國男運毒案　1／14公開重審

中共「內戰戰犯」兩蔣胡適都名列

騎士側翻閃過貨車　網讚武林高手

京東＋蘇寧調降iPhone8／..

員工喜事宴請同事罰9000元　..

更多熱門

相關新聞

跟蹤母女搭電梯到家門　說完「抱歉」秒狂奔

板橋驚傳出現跟蹤狂！新北市板橋區一名年輕女子日前與母親返家時，一名不知名的男性就一路尾隨進社區大樓，甚至還跟到電梯裡面，觀察女子是住在哪一戶，直到母女察覺不對勁質問時，跟蹤男驚慌失措說了「抱歉」後，就倉皇逃跑，女子友人貼出監視器要民眾注意，直說「太可怕！誰知道尾隨進家門會發生什麼事啊！」

紅衣女跳橋　她拚死拉住15分鐘

汪跟蹤貓　見牠轉頭「抬腳抓癢」

跟蹤被抓包！汪秒趴地抬腿裝沒事

計程車遇尋死女　強拉上車「爸氣」勸回一命

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

隋棠絕望16hrs！Olie「出生鎖骨骨折」

即／性侵犯拆電子腳鐐　宜蘭員山落網

開槍擊斃小三　正宮路邊喝啤酒淡定等警察

兒噴泉般吐奶…出生15天當小天使了

蟒蛇泡水試圖「淹死511隻壁蝨」

《航海王》結局定好了！網爆100冊完結作者親回

台東性侵狼長相曝光　破壞腳鐐通緝中

嚴凱泰出殯　伴父母長眠金寶山

不堪獨自照顧壓力病父　兒攜父輕生雙亡

米克斯借住阿公家兩天→收編一個月

甄子丹60歲岳母「比老婆還辣」！

驚喜好物！超商店員曝挑福袋祕訣

她的寶貝是「拉鍊」　超狂真相曝光網嚇壞

恭喜「這群人」成員求婚成功了！

殺人逃犯亮槍　男警秒擊斃他

更多

最夯影音

更多

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

殺人逃犯遭盤查...謊報假名亮槍 女警嚇到求饒！男警一槍擊斃他

行動電源托運還是隨身帶？ 最高罰10萬！飛安Q＆A懶人包

車內玩親親！被紀錄器出賣　新車送鍍膜被私開還接女友

幸運神騎士！砂石車翻覆噴過來　他果斷飛閃機車下一秒成肉餅

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面