獨家／感謝拚經濟辛勞　賴清德11日晚間在圓山飯店宴請閣員

▲賴清德明將率內閣總辭。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者賴于榛／台北報導

行政院長賴清德預約請辭，各界推估適當時機就是總預算審完後，果然立法院臨時會10日完成總預算三讀後，賴清德18時左右至立法院致意，會後接受媒體訪問時指出，預算通過，時間也已經到了，他將在明天召開臨時院會進行內閣總辭；據政院人士透露，宣布總辭後，賴清德明晚將在圓山飯店宴請閣員，感謝閣員這一年多來拚經濟的辛勞。

賴清德約莫18時前抵達立法院，待預算案三讀後，他步入會場致意，被女立委們團團包圍合照，爸爸被評估要接任行政院長的蘇貞昌女兒蘇巧慧也擠在一團搶合照，立委蔡易餘也特地走向賴清德，兩人熊抱對方後才放手。

會後，賴清德接受媒體訪問時，他坦言預算通過，時間也已經到了，他將在明天召開臨時院會進行內閣總辭，靜待總統宣布新閣揆接任行政院工作，也感謝蔡英文、立院黨團，還有各界對他的支持。

據政院人士透露，宣布總辭後，賴清德明晚將在圓山飯店宴請閣員，感謝閣員這一年多來拚經濟的辛勞。

賴清德確定走人，他留給新院長的作業，先前在行政院年終記者會曾提過，包括第一迫在眉睫是非洲豬瘟的防疫工作、第二是拚經濟、第三是地方創生、雙語國家、智慧政府等規劃，都要努力達成。

賴清德自2017年9月上任，已經在行政院待了1年4個多月，他甫上任就宣布軍公教加薪3%，帶動企業加薪，也解決一例一休爭議，定調施政就是要拚經濟，接下來幾乎每週都親自召開加速投資台灣會議，在美中貿易戰正熱期間，一方面避免台灣遭受波及，一方面解決五缺、拉台商回流，穩住市場，但最終九合一大選大敗，他在政策檢討會後決議請辭，負起政治責任。



