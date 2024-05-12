iPhone 16 Pro爆6大升級！　4年首見亮度增強20%

▲iPhone 16 Pro爆亮度增強20%。（圖／9to5mac）

記者陳瑩欣／台北報導

蘋果下一代iPhone手機進化升級傳言不斷，外媒指出，iPhone 16 Pro最近一口氣出現6大升級值得期待，其中4項與照相功能有關，1項為螢幕亮度大幅調升、1項則為AI功能升級。其中亮度提升為4年來首見，果粉熱議。

▲iPhone 16首見亮度更新。（圖／翻攝微博）

《MacRumors》引用微博爆料客「剎那數碼」最新消息指出，高階旗艦的iPhone 16 Pro系列，除螢幕尺寸小幅增大之外，在螢幕顯示亮度方面也將增強20%。

擁有逾138萬微博粉絲的剎那數碼指出，今年6.3吋的iPhone 16 Pro 將可支援1200尼特，手機螢幕亮度將比前代1000尼特要高出20％，不過，在HDR高動態範圍的峰值亮度則仍維持1600尼特。

由於蘋果自 2021 年 iPhone 13 Pro 推出以來，1000 尼特的典型亮度一直保持不變，如果爆料成真，將是4年首見。

另外《彭博社》報導，Apple 和 OpenAI 的合作案預計將在6月簽約，今年9月上市的 iPhone 16可望具備 ChatGPT 帶來的優秀 AI 功能。

除了螢幕亮度提升與系統導入AI，《9to5 Mac》、《Apple Insider》等外媒報導，新一代的iPhone 16 Pro和 Pro Max機型在拍照功能上另有4大升級：

1、超大廣角相機：

現有iPhone 15 Pro超廣角相機為12MP，市場預期將朝48MP邁進。這項變更應該意味著 iPhone 16 Pro 的超廣角相機在大多數拍攝情況下都要好得多，尤其是在低光源環境下。影像還將提供更多細節和改進的色彩，而解析度的提高也將為編輯和後製提供更大的靈活性。

2、擴大光學變焦

iPhone 15 Pro Max 採用新的四棱鏡相機設計，可解鎖5 倍光學變焦和25 倍數位變焦功能，市場預期iPhone 16 Pro Max搭載「潛望鏡超長焦組合」，變焦功能將再向上進化，傳言指向6倍光學變焦的「超長鏡頭」，將會是iPhone 16 Pro與iPhone 16 Pro Max最大差異點。

3、四稜鏡長焦鏡頭：

iPhone 16 Pro Max將與iPhone 16 Pro共享四稜鏡長焦鏡頭，提供5倍光學變焦，比iPhone 15 Pro的3倍光學變焦更長。

4、拍攝按鈕：

iPhone 16 Pro系列很有可能會添加一個單獨的拍攝按鈕。這個電容式按鈕可以根據不同的壓力級別執行相機特定功能，比如輕按拍照，用力長按錄製視頻或進行變焦。