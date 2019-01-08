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全球最輕大螢幕OLED手機　夏普AQUOS zero台日同步上市

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▲全球最輕大螢幕OLED手機　夏普AQUOS zero台日同步上市。（圖／夏普提供）

▲夏普AQUOS zero。（圖／夏普提供）

記者姚惠茹／台北報導

日前夏普在台灣發表的第一支OLED手機「AQUOS zero」，獲得日本日刊工業新聞2018年十大新製品的「日本力火賞」，象徵為延續日本工匠精神的作品代表，今天（8日）宣布這支全世界最輕的6吋以上大螢幕OLED手機，預計1/15同步在台日上市。

夏普的第一支OLED手機在去年8月的德國IFA展，以及同年10月的日本CEATEC展正式亮相，這支不僅是夏普的第一支OLED手機，更是手機6吋大螢幕以上全世界最輕的智慧型手機。

▲全球最輕大螢幕OLED手機　夏普AQUOS zero台日同步上市。（圖／夏普提供）

夏普表示，AQUOS zero手機在今年1月4日，榮獲已連續第61年舉辦日刊工業新聞2018年度十大新製品大賞，象徵著延續日本工匠精神，而夏普AQUOS zero手機寫下日本品牌首次量產OLED面板的紀錄，並做到業界6吋以上手機最輕款的殊榮，得獎意義非凡。

▲全球最輕大螢幕OLED手機　夏普AQUOS zero台日同步上市。（圖／夏普提供）

夏普AQUOS系列首次搭載自家製造的OLED面板，側面採用鎂合金，背面採用輕質高強度芳綸纖維，夏普做到在6吋以上大螢幕，電池容量超過3,000 mAh的最輕手機，重量只有146克，此外，通過採用夏普獨創的圓弧形狀，朝向螢幕的中心微微的隆起，適合於手指移動的自然觸摸操作方式。

夏普AQUOS zero，採用市面上高通最高性能量產的CPU Qualcomm Snapdragon 845，以及6GB RAM／128GB ROM的大容量高速處理器，6GB RAM的大容量，並搭載杜比視界(Dolby Vision)、杜比全景聲(Dolby Atoms)，還有2260萬畫素的廣角主鏡頭與高畫質引擎可拍攝相當於FHD 4倍的高解析度4K影片，更有旗艦機種的基本IP68防塵防水功能，台灣建議售價為新台幣19990元。

夏普宣布AQUOS zero將在1月15日台日同步上市開賣，並推出2月28日以前，只要在全台各大指定通路購買AQUOS zero手機，就能立即獲得驚喜大禮包，還能憑購機發票登錄SHARP官網即送「SHARP SOUND PARTNER頸掛式藍牙揚聲器一組-海軍藍」（市價$4,990），限量1000組送完為止。

▲全球最輕大螢幕OLED手機　夏普AQUOS zero台日同步上市。（圖／夏普提供）

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關鍵字：夏普,OLED手機,AQUOS zero,SHARP

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