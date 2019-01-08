糗爆！雙姝決戰跳舞機　超長「粗壯男友」竟掉出裙外

▲影片來自YouTube，若遭移除請見諒。

實習記者陳妙津／綜合報導

超尷尬！大陸近日瘋傳一段影片，2名清純長髮女子穿著氣質洋裝，在萬達電影院門口的跳舞機尬舞，沒想到跳著跳著，兩人藏在裙底的「男朋友」竟雙雙滑出來，結果連撿都沒有撿就害羞得倉皇逃離現場，讓一旁路人都傻眼了。

從短短17秒的影片可見，兩名氣質女分別穿著白色及淺紫小洋裝，正在跳舞機上火熱尬舞，動作俐落，眼神專注，不過兩人的動作不敢太大。

不料跳到一半時，鏡頭比較遠的白衣女的裙下忽然掉下一根粗大茄子，她趕緊飛快地蹲下把「男友」撿起來轉身就跑走；想不到接著另一名淺紫衣女更猛，她原本還繼續熱舞，但可能因為動作太大，沒過多久，她裙下也滑出一根至少手臂長的超粗茄子，連粉紅色小內褲也滑到小腿間，嚇得她趕緊穿起內褲落跑，獨留「粗大茄子」緩緩地在地上滾動，讓一旁觀眾超傻眼。

▼原本兩人在跳舞機上忘情尬舞。（圖／翻攝自YouTube／brain format，下同）

▼白衣女的「男朋友」先滑出，她立刻蹲下撿起茄子就跑。



▼接著紫衣女裙下也滑出一條超長茄子。

▼她只來得及穿起自己的粉紅內褲就跑，獨留茄子在地上滾動。



這段影片其實並非近日上傳，但日前因為被分享到《Live Leak》等網站，再次引起網路熱議，許多網友看了也笑說，「我到底看了什麼，卻又讓我不斷重播」、「我相信她媽媽看到的話會崩潰」、「太牛B了！竟夾男朋友跳舞」、「這兩根茄子應該很潮濕」、「現在女孩都這樣嗎」、「哈哈！真的一個比一個浪」。