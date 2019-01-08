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外媒再爆新iPhone規格　配有USB-C接口、Touch ID回歸

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▲USB-C傳輸成真？！採用USB-C的iPhone快速充電器曝光 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲ 今年的新iPhone很可能讓USB-C傳輸成真。（圖／特約記者洪聖壹攝）

科技中心／綜合報導

今年的iPhone尚未發表，與新款手機相關的預測就不停出現，除了先前外傳的，新款iPhone將會稱為「iPhone XI」、三款新機中會有一款三鏡頭手機之外，現在有又分析師指出，它可能會配備USB-C接口，Touch ID也可能回歸。

根據外媒phoneArena報導，預測2019年的iPhone手機外型會與2018年版本非常相似；甚至有些人認為，唯一的區別只是有更多的AR功能。

然而，據Atherton Research副總裁兼首席分析師Jean Baptiste Su撰寫的富比士專欄指出，2019年蘋果iPhone手機將配備一個USB-C接口，且Touch ID指紋辨識也可能回歸

蘋果去年就在iPad Pro上放棄了專有的Lightning接口，許多人也希望今年的iPhone能夠沿襲同樣設計，若手機接頭轉為USB-C，可以讓iPhone用戶更容易找到手機配件，當他們需要充電線時，可以幫助他們找到更便宜的替代品，或是隨手與身邊的朋友借用。

另一方面，分析師預測在2019年的iPhone手機上仍然會有瀏海，只是缺口變得較小。此外，Apple可能會在2019年的iPhone背面添加TrueDepth相機，與前置版相機目前使用的結構光方法不同，據說Apple正在考慮在2019年型號的背面使用「時差測距(Time of Flight)」技術，這是一種比現有方法更容易製造、又相對較便宜的系統。

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關鍵字：Apple,蘋果,iPhone,XI,三鏡頭,Touch ID,USB-C

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