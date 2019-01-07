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還是有瀏海！分析師預測2019年iPhone三大變革

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▲iPhone。（示意圖／CFP）

▲Atherton Research分析師認為，蘋果銷量暴跌2個關鍵原因在於「價格」及「創新」。（示意圖／CFP）

科技中心／綜合報導

蘋果上周宣布下調營收展望，為2007年來首次推出iPhone後，首次釋出的財測預警。市場研究及調查單位Atherton Research分析師認為，蘋果銷量暴跌2個關鍵原因在於「價格」及「創新」，同時他也預測今年蘋果新iPhone將會有3大變革，包括更小的「瀏海」、搭載螢幕下指紋辨識技術、改用 USB Type-C連接埠。

Atherton Research副總裁暨首席分析師Jean Baptiste Su日前在Forbes撰文指出，自iPhone X起，蘋果就開始以「明天的售價販賣昨天的技術」，消費者因此開始延長iPhone的使用年限，或選擇更便宜、配備更好的Android智慧型手機，如華為、OnePlus等中國大陸品牌。

而針對2019年的新款iPhone，Atherton Research認為將比2018年推出的產品多數個改進的地方。尤其是最令人詬病的瀏海（notch）將變得更小、配備螢幕下指紋辨識技術，並捨棄目前的lightning連接埠，以USB Type-C連接埠取而代之。至於外觀，Atherton Research預測將繼續保留現有的iPhone X外觀設計，並於背面加入具備飛時測距 (Time-of-Flight，ToF) 的3D感測器的相機，同時也會強AR方面的應用。

事實上，去年2月Atherton Research就曾預測新款iPhone將會搭載螢幕下指紋辨識技術，不過結果顯示，iPhone XS、XS Max及XR都採用Face ID解鎖。針對這一點，天風國際證券分析師郭明錤則採不同的看法，他認為2019年的新款iPhone將延續Face ID技術，與Android陣營不同。

Atherton Research建議，蘋果高層應專注於提供與其高價相符的創新技術，而非不斷提高智慧型手機的價格來彌補銷量不佳的缺口，蘋果旗艦機款售價在3年內飆升近47%，從749美元提高至1099美元。

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關鍵字：蘋果,iPhone,銷量,新機

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