新iPhone最新渲染圖有3鏡頭　外型考驗果粉接受度

▲新iPhone渲染圖。(圖/翻攝Digit YouTube頻道)

科技中心/綜合報導

蘋果iPhone新機過去都是在9月進行發布,但現在才剛進入2019年,又有新的渲染圖曝光了!國外科技網站報導,透過新的iPhone渲染圖可以發現,後置鏡頭從原先的兩個增加為三個,且形狀原先的「膠囊型」變為「正方形」,考驗果粉接受度。

據國外知名科技網站《9to5mac》報導指出,這次所公布的渲染圖是由爆料達人 @OnLeaks 與 Digit.in 網站合作推出,@OnLeaks 表示,這些渲染圖是依據 EVT (工程驗證測試)階段的硬體配置而來,報導稱,蘋果產品的誕生是要經過EVT 到 DVT(設計驗證測試),最後才到 PVT(生產驗證測試)階段,因此這次所公布的渲染圖應是相當早期的設計,但相關的硬體生升級應為確定的。

據渲染圖所示,這次的新iPhone將會搭載3鏡頭,且形狀將從原先的「膠囊型」變為「正方形」,三顆鏡頭將呈現三角形的排列,原先配置在兩顆鏡頭中間的閃光燈和麥克風則分別移至方形區域的右上角和右下角。而從這次的渲染圖可以發現,鏡頭依然是凸起於機身。

▼鏡頭仍凸起於機身。(圖/翻攝Digit YouTube頻道)

報導認為,2019年應該會如今年一樣推出3款新iPhone,其中至少一款會搭載3鏡頭配置,文中提到,與今年推出的iPhone XS系列相比,這顆新增的主鏡頭,極有可能是景深鏡頭而不是RGB鏡頭。

但蘋果新iPhone渲染圖這樣的三鏡頭設計的排列方式,與其他多鏡頭的手機非常不同,例如同樣是三鏡頭卻選擇將其置中排列整齊的Mate 20 Pro以及四鏡頭縱排的Samsung Galaxy A9,這樣的外型也考驗著果粉的接受程度。

Back from September 2019, I bring you the very 1st and very early glimpse at which I guess #Apple will unveil as #iPhoneXI!!! Yes, time has already come to meet the new #iPhone through gorgeous 5K renders made on behalf of new coming Partner @digitindia -> https://t.co/b6SxFUS2tx pic.twitter.com/97jrlTHQ5G