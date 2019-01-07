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10月大女娃排血尿…雙腎擠9顆結石　醫揭：全是「亂補鈣」惹的禍

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▲▼1歲女童腎長9顆結石！。（圖／翻攝自看看新聞）

▲1歲女童腎長了9顆結石。（圖／翻攝自看看新聞）

大陸中心／綜合報導

廣東省梅州市一名1歲10個月大的女童日前排出「血尿」，母親急忙帶去檢查後才發現她的雙腎竟塞滿了「9顆結石」，有一顆直徑還長達2公分，經詢問後得知，原來這一切都是因為母親給女童「亂補太多鈣」所造成的。

綜合陸媒報導，經過醫師超音波檢查，發現女童的腎臟和輸尿管內滿滿的都是「結石」，還有幾顆堵住了輸尿管的上、下段，雙腎嚴重積水，功能也開始出現異常。醫師對於小小年紀就在體內藏了這麼多顆結石感到訝異，詢問家長後才發現，因為該女童是早產兒，比同年齡的小孩還要矮小很多，母親擔心她以後長不高，就將鈣片磨成粉狀，融入奶粉中，讓剛出生僅10天的女童就一直持續服用到現在。

報導中還指出，女童在10個月大時牙齒一直未長出半顆，焦急的母親更加斷定是因為缺鈣所造成嚴重的營養不良，於是購買了含鈣的保健食品餵食女童，甚至自行增加了魚肝油的劑量。這一連串不正確的方式，才會導致女童年僅1歲，雙腎和輸尿管都長出了結石。

對此，醫師也警告所有父母，避免讓6個月以內的寶寶添加任何補食，媽媽的母乳或是正規的第一段配方奶，才是最適合此階段寶寶唯一的食物。據了解，日前該女童順利完成手術，已經出院回家。

ET快訊
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關鍵字：腎結石,輸尿管,

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