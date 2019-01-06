30秒影片曝光！台中港檢驗員遭貨櫃車「未減速直撞」　肝爆死亡

記者葉國吏／綜合報導

台中港萬海貨櫃場2018年10月10日晚間9點多發生檢驗員被貨櫃車撞死意外，蔡姓貨櫃車司機疑似未看到張姓檢驗員站在前方貨櫃車後方，從張男背後撞上，造成張男肝臟破裂身亡。事隔3個月後，行車記錄器影像被死者家屬PO上網，網友看到影像後都覺得相當可怕。

▲萬海貨櫃場死亡意外行車記錄器畫面。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

中突堤中隊副中隊長陳維國表示，10日晚間9點44分，萬海貨櫃的協力廠商員工37歲張男，於台中港的萬海貨櫃場一貨櫃車後方，準備開啟貨櫃門檢驗貨品，卻遭駕駛綠色貨櫃車的29歲蔡男從後方撞上，蔡男驚覺撞到人後趕緊倒車，張男倒地失去意識，一旁人員見狀立即打110報案。

▲蔡男疑似因夜晚視線差，撞上張姓檢驗員。（圖／記者陳玉攝）

張男送往童綜合醫院急救，院方表示，張男並無明顯外傷，但內臟嚴重受損、肝臟破裂，急救數小時仍無好轉，家屬決定放棄急救，宣布不治。

肇事蔡男向警稱，當時並沒有看到張男，不小心就撞上；警方表示，蔡男並無酒駕，但依蔡男角度從駕駛座觀看，應可看見站在前方的張男上半身，據蔡男駕駛的貨櫃車行車紀錄器，有看到事發當時張男站在前方貨櫃車，初判應為夜晚視線不佳，加上蔡男未多加注意，才導致意外發生，將依業務過失報請檢察官相驗調查。

事隔3個月後，行車記錄器影像被死者家屬PO上到臉書私密社團爆料公社，短短30秒的影片可以看到，肇事司機直接從張男背後撞上，過程完全沒有減速，張男被撞後直接倒地。網友看到影片直呼太扯，留言「直接撞上去、嚇人」、「太可怕了吧！」、「蓄意殺人嗎？ 直接撞下去」。