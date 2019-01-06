嗆金門病死豬「自導自演」...網提5點質疑！防檢局回應秒打臉

▲金門發現帶原非洲豬瘟的病死豬，全島防疫大作戰。（圖／記者王亞志攝）

生活中心／綜合報導

非洲豬瘟威脅持續升溫，日前金門海岸邊發現含有非洲豬瘟的病死豬，引起恐慌，但有網友在臉書粉絲團「韓國瑜後援會」提出5點質疑，認為根本是政府安排好的「自導自演」。有網友截圖此貼文檢舉，農委會也回應，嚴正駁斥該不實訊息，並強烈譴責散佈不實訊息的網友，且會依法追究。

該網友在「韓國瑜後援會」貼文指出，金門海邊發現病死豬的消息相當奇怪，包括「泡過水的豬應該是白色的怎會黑黑的，都沒有澎皮？」、「這麼大一塊肉在水裡泡那麼久還那麼完整，沒有魚去吃？」、「大陸扔死豬一次扔一隻」、「政府動員到金門的視察速度快得令人懷疑，像是『早就安排好的』」以及「豬瘟病毒呈陽性，檢驗單位現在是誰開的」等5點質疑。

該網友還在貼文中表示「覺得困惑」，他提到，「建議讓有國際公信力的單位去驗，感覺是有人為了選票拿來丟的，別再演戲把人民當笨蛋了！」貼文底下更有不少網友贊同這樣的說法。

▲有網友質疑金門病死豬真偽。（圖／翻攝自臉書「韓國瑜後援會」）

這則貼文被臉書粉絲團「不禮貌鄉民團」截圖，並暗酸「台灣還需要敵人嗎」，也公開向農委會防檢局檢舉。

而該會也在貼文底下以及「動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵」粉專回應，「防疫不能開玩笑 ，請不要散播不實謠言。據民眾檢舉，有網友在臉書指涉去年12月31日金門發現的海漂死豬是政府自導自演，農委會嚴正駁斥該不實訊息，並強烈譴責散佈不實訊息的網友，農委會(防檢局)一定依法追究。」

農委會防檢局在新聞稿中指出，「民主的言論自由非常珍貴，但也不應恣意妄為，網友在韓國瑜後援會發文的行為與陳述內容，不僅完全違反事實，且嚴重打擊全體防疫人員的努力，該名網友與其轉貼文章來源等人，行為已經明顯違反動物傳染病防治條例第43條，農委會除將依法追究外，也呼籲大家共同抵制這種造謠的行為，並持續支持配合政府的防疫作為，以保護臺灣豬產業與國人享用國產安心豬肉的權益。」