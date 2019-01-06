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民進黨主席補選6日登場　卓榮泰、游盈隆雙雄對決

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▲▼ 民進黨主席補選辯論, 行政院秘書長卓榮泰，台灣民意基金會董事游盈隆 。（圖／記者周書羽攝）

▲民進黨主席補選6日登場，卓榮泰、游盈隆雙雄對決。（資料照／記者周書羽攝）

政治中心／綜合報導

民進黨主席補選6日上午登場，前行政院長秘書長卓榮泰與台灣民意基金會董事長游盈隆雙雄對決。兩人選前一天，做最後衝刺，卓榮泰搶攻中部黨員票，上午前往雲林續辦黨員座談，傍晚接受電台專訪，而游盈隆則主攻東部，前往宜蘭、花蓮舉行黨員座談。

2018年九合一選舉，民進黨兵敗如山倒，縣市長席次也從13席掉到6席，瞬間腰斬，僅剩基隆市、桃園市、新竹市、嘉義縣、台南市和屏東縣6席，總統蔡英文在選舉日當晚，為敗選辭去民進黨黨主席。黨主席補選，由卓榮泰、游盈隆雙雄競逐。

選前最後一天，兩位民進黨黨主席候選人把握衝刺機會。卓榮泰5日前往雲林座談會，聽取基層聲音，他針對民進黨敗選向黨員道歉，坦言敗選原因是改革腳步太快，尤其是一例一休、年金改革、空污防治、同婚及菸捐等議題，他呼籲黨員踴躍投票，讓外界看到民進黨大破大立的決心。

游盈隆5日回到故鄉花蓮與媒體茶敘，他砲火四射，強調這次參選黨主席，就是不願看民進黨繼續墮落，直批競選高雄市長失利的陳其邁輸掉高雄大縣，還天天出來裝可愛；另外，也提及對手卓榮泰被爆出在屏東感恩餐會涉嫌賄選一事，要求卓榮泰立刻退選。

游盈隆也到宜蘭拜訪基層，針對宜蘭縣黨部的執評委聯名力挺卓榮泰，違反縣黨部的中立原則，游盈隆表示，宜蘭是民主聖地，很遺憾在宜蘭發生這種狀況，這讓黨員與支持者對民進黨失去信心，他擔心這場黨主席補選是否能公平的完成。

《鏡周刊》4日報導指出，2018年12月31日民進黨立委蘇震清在屏東舉辦「鄉親懇談會」，明明是蘇震清的餐會，大螢幕上卻打出「票投1號卓榮泰」的訊息，而餐會桌上都有2本黨員名冊，主持人還喊出「把名冊上面的人找出來」、「票投卓榮泰」，引來部分黨員不滿，指控卓榮泰涉嫌賄選。

對此，卓榮泰5日強調，這段時間類似餐會場合很多，有參加那個場合的人就知道，那是民進黨立委蘇震清在屏東舉辦的感恩餐會，他只是受邀參加，「我想我們跟基層黨員互動，就是不限任何形式，就是自然地接近，有時間就盡量參與。」

至於被點名涉嫌賄選，卓榮泰僅回應，「如果有心要這樣操作，也沒問題啦！這是很平常的事情。」

民進黨第16屆黨主席補選6日辦理黨員投票，投票時間為上午8時至下午5時，全國共設置117個投開票所，當天選舉結果將由黨發言人召開記者會公佈。

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