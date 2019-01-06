:CHOCOOLATE與櫻桃小丸子再合作！可愛大頭暖手枕太可愛

今年冬天:CHOCOOLATE再度邀請「小丸子」攜手合作，將《櫻桃小丸子》的主角「小丸子」、同時擁有高人氣的「野口同學」及「花輪同學」帶到:CHOCOOLATE，推出一系列可愛有趣的聯乘單品，包括：短袖TEE、圓領衛衣及連帽衛衣等。該系列以鮮明的紅色及紫色為主要色調，再搭配:CHOCOOLATE常用的黑、白及灰色。設計均以《櫻桃小丸子》眾角色經典的表情及大頭圖案作為圖案印花，包括：「小丸子」哼歌、無奈表情及「野口同學」奸笑等。

本系列的配飾為各位打造了還原度極高的「小丸子」紅色方形背包，設計蘊含了不少心思；整個背包以漆皮打造，右下角有「小丸子」的車花圖案作點綴，內裡以:CHOCOOLATE經典黑白波卡圓點圖案拼布增添潮流玩味。

另外，印有「小丸子」可愛笑臉及搞笑表情的雙面大頭圖案杯，配上黃色漁夫帽造型的矽膠杯蓋，精緻又實用！還有搶眼的「小丸子」2019年絨布掛牆月曆及讓雙手暖呼呼的「小丸子」大頭圖案暖手枕也是粉絲們不能錯過的單品之一！

凡於:CHOCOOLATE專門店購買兩件（或以上）指定:CHOCOOLATE單品滿NTD 3,600（其中需包含一件:CHOCOOLATE x櫻桃小丸子聯乘系列產品），即可免費獲贈:CHOCOOLATE x櫻桃小丸子杯與杯蓋套組1組。

數量有限，送完即止！

:CHOCOOLATE x 櫻桃小丸子印花連帽衛衣#1 NT$2,459

:CHOCOOLATE x 櫻桃小丸子印花連帽衛衣#2 NT$ 2,259

:CHOCOOLATE x 櫻桃小丸子印花衛衣#1 NT$2,259

:CHOCOOLATE x 櫻桃小丸子印花衛衣#2 NT$ 1,999

:CHOCOOLATE x 櫻桃小丸子刺繡印花衛衣，NT$ 1,999

:CHOCOOLATE x 櫻桃小丸子印花Tee#1 NT$1,459

:CHOCOOLATE x 櫻桃小丸子印花Tee#2（女款）NT$ 1,099

:CHOCOOLATE x 櫻桃小丸子背包NT$ 2,599

:CHOCOOLATE x 櫻桃小丸子暖手枕NTD 1,459 / :CHOCOOLATE x 櫻桃小丸子月曆，NT$1,459

※編輯：Sandy Hsu, Amber Chen VOGUE.TW | 來源：:CHOCOOLATE

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