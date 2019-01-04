冬衣促銷出手時機最好！　喀什米爾毛衣下殺5折、外套雪衣便宜4千元

▲百貨跨年後冬衣特賣，SOGO忠孝館推出JOAN連帽羽絨外套降價4,300元。（圖／SOGO提供）

記者蔡惠如／綜合報導

跨年後正是冬衣出手最划算的時機，雖然天氣仍低溫，但時節趨勢已經漸漸回暖，包括新光三越、SOGO、遠百、統一時代等百貨也紛紛推出冬衣促銷特賣，購物專家表示，現在已進入冷天後半，成衣業者為紓解庫存壓力促銷催買氣，且可選購款式仍稱豐富，若想入手冬衣，現在出手是選擇多又有折扣的好時機。

SOGO台北店

2019／1／3至1／17期間祭出Winter Sale 5折起，推出男女服飾、內衣、童裝回饋，且透買特定品項單筆滿3,000元送200元抵用券，忠孝館JOAN連帽羽絨外套原價11,800元，特價7,500元；復興館Superdry極致防寒雪衣原價16,380元，特價11,400元，限量10件。

▲SOGO復興館Superdry極致防寒雪衣。（圖／SOGO提供）

統一時代百貨台北店

即起至1／16推出「時代跨年趣」檔期活動，看好冬季購物需求，全館WINTER SALE全面下殺5折起，另於1／9~1．12推出聯名卡卡友禮，持統一時代聯名卡於指定櫃位消費滿1,000元即送「不鏽鋼保溫瓶」。



▲titty&Co.兩件式斗篷大衣原價11,800元，限量特價8,000元；格紋蝴蝶結襯衫原價3,980元，限量特價2,980元；不規則波浪裙原價3,480元，特價2,500元，限量3件。（圖／統一時代提供）

新光三越南西店

即起至1／27舉辦芙芮達冬季特賣會，推出PESCE喀什米爾毛衣全面5折，童裝2980元起，而正品女裝、男裝、配件也推出5折特惠，此外，另一區域也推出休閒、運動潮流、戶外商品特賣，參與品牌有SUPERDRY、勃肯、COLUMBIA等品牌，並推出專屬滿額贈，滿6,000元可兌換運動水壺。

遠百板橋中山店

即起至1／7推出優雅女伶服飾特賣會，日系服飾0918、OZOC全面3折起、FREE喀什米爾羊毛衣全面5折起。1／22前推出「迎新禮讚」祭出化妝品/內睡衣/女鞋當日單筆滿2000元送200元抵用券，全館百貨服飾當日累計滿5000元送500元抵用券。