中國南極科考崑崙隊　成功抵達內陸冰蓋最高處「冰穹A」

▲中國南極科考隊崑崙隊行經「大鍋底」路段。（圖／翻攝新華網，下同）

大陸中心／綜合報導

中國第35次南極科學考察隊崑崙隊16名隊員日前成功進入「冰穹A地區」，在距離南極中山站1100公里處紮營，並在營地前升起一面新的五星旗以示紀念，行駛距離共120公里。目前，隊員們身體和精神狀況良好，要繼續往目的地南極崑崙站前進。

據新華社報導，崑崙隊2日上午8時（北京時間上午11時）5輛雪地車從距離中山站990公里處出發，不久後來到地形總體像一口鍋的長距離大起伏路段，隊員們稱其為「大鍋底」。這段路程冰丘多、起伏大、雪較軟，因此雪地車行進較困難，而其中3輛PB300型雪地車由於拉的雪撬較輕，可以直接行走不必繞路，但另外兩輛「卡特」車拉的較重，常常需要繞著「鍋沿」走。

崑崙隊晚間7時在距離中山站1100公里處紮營，位置則在南緯79度00分、東經76度59分，共行駛120公里，這是自2018年12月18日行駛以來里程最多的一次，海拔由前一個營地的3170米升至3729米。此外，中國第15次南極考察隊10名隊員在1999年也曾到達此處，是當時地面車隊到達的冰蓋最高點。

考察隊在傍晚紮營後測氣溫為攝氏零下27度，深夜溫度飆降零下30度。目前，隊員們身體狀況良好，將繼續往崑崙站前進。

中國南極崑崙站位於南極大陸內部冰穹A最高點西南方向約7.3公里處，海拔4087米，是中國第一座、世界第六座南極內陸科考站，也是人類在南極地區建立的海拔最高的科考站。

▲中國南極崑崙站。（圖／翻攝百度，下同）

此外，冰穹A（Dome A）位於南極洲內陸1200公里的一處高地，幾乎在蘭伯特冰川和南極點地中間；此處也被認為是地球上自然溫度最低的地點之一，最低溫甚至達到攝氏零下100度。

▼中國南極崑崙站位於冰穹A地區。