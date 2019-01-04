【瑪法達談星】1/02~1/8　驚心動魄　萬象一新

圖文／鏡週刊

新年度展開新頁，寒意漸增，時序進入小雪的本週，回歸工作將立即迎來開年第一個星象大事件──「魔羯日食（新月）」。原本被視為重大壓力點的日食，因為與大大小小的吉兆沖淡魔羯的壓抑色彩，衝擊效應是正大於負。吉星金星轉進射手座，也為「射手年」帶來更多的樂觀希望。總之，是一段希望與沮喪拉鋸的勵志期。

重大星象事件有：1月2日的非常訊號──「太陽／厄星土星合相」（7年一次，助攻事業，卻是情感的挫折期）；1月4日的一級吉訊──「水星／天王星三合」「太陽／海王星六合」水星入魔羯座；1月5日的「魔羯座日食」（新月）登場；1月7日的金星入射手座；與1月8日一級警訊──「水星／戰星火星角衝」（戰爭危機點）。

值得注意的是，「魔羯日食」的新月許願魔力。日月食與新月、滿月往往被星象家視為立志許願的神奇時刻。元月日食是一個新月，許願效力達半年更是一般新月許願的數倍。錯過跨年許願，這是一個極難得的二次機會。年度計畫與目標記得條列清單具體寫下，在日食數小時期間鄭重冥想默禱，實現率將大為提高。

財經方面，假期休市、中美貿易戰微幅降溫的本週期，財星轉進射手座（國際關係、地緣政治），且魔羯座效應（收斂、拉回）頗強，星象顯示，全球財經將在冷熱兩種極端氛圍中憂慮擺盪。在元月中旬財報季前仍多大型風險。投資人宜注意保守分散。

就個別星座而言，星象開年以「魔羯日食」與超級吉兆盛大登場的本週，作為具有為年度定調象徵意義的第一週，堪稱隱憂中的振奮。幸運星仍穩站主流。當運榜首當屬守護星與金星都落在成就宮，事業獲得機緣與資源雙料加持的雙魚座。在變動時局手握更大決策與發言權，是新年度最有趨吉避凶力的上進星。

氣勢居次的是運勢衝上前段班的魔羯座。作為指標性人物，事業擁有許多超強助力，儘管仍有若干未完待修的學分；蟬聯第二週運勢第三的是獅子座。風光背後雖然不無小小爭議，但明星般的聚焦力與贏家氣勢的確是甚少人能及。

愛情：★★★☆ 金錢：★★★★☆ 事業運：★★★★☆

（★★★★★為滿分，☆為0.5分）

星座排行 雙魚座 ：青雲直上、一呼百應、水到渠成，氣勢最旺。

：青雲直上、一呼百應、水到渠成，氣勢最旺。 摩羯座 ：以逸待勞、異軍突起、獨樹一格，突破最多。

：以逸待勞、異軍突起、獨樹一格，突破最多。 獅子座 ：大撞大鳴、以少搏大、情有所歸，收穫最豐。

：大撞大鳴、以少搏大、情有所歸，收穫最豐。 射手座：稱心如意、一路順風、財高八斗，好事最多。

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