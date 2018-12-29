妙齡女晾「I LOVE U」內褲　男情不自禁帶走遭法辦

▲男子偷印有I LOVE U的黑色內褲遭法辦。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

逢甲夜市一名妙齡女日前因洗好掛在窗戶的內褲被偷，PO臉書社團警告，警方網路巡邏發現立刻主動偵辦，同日晚間在事發地點發現洪姓內褲賊剛好在偷一件「I LOVE U」黑內褲，當場人贓俱獲。洪男辯稱好奇，警方確認他與監視器畫面男子身形明顯不同，除依竊盜罪嫌將洪男送辦外，也將積極追查另一名內衣賊。

臉書社團「爆料公社」12月27日有一名林姓男子發文稱，逢甲夜市附近福上巷內有內褲賊出沒，並將監視器畫面提供給網友，除提醒住附近的要注意外，也表明將報警處理。

▲網友PO出內褲賊，提醒附近女性當心。（圖／記者李忠憲翻攝）

第六分局西屯派出所員警經網路巡邏發現情資後，主動偵辦，除聯繫發文者，確認被害人是年約20多歲的女上班族。她向警方表示，她一如往常，將內褲洗好後晾在靠巷道的窗戶邊，早上起來卻發現內褲不翼而飛，

員警當晚8時許前往事發地點的巷內，發現有一名男子行跡可疑，竟然跑去再偷該名妙齡女的內褲。員警立刻上前盤查，要求將藏放在褲袋內的「戰利品」交出來。40歲洪男知道逃不過，只好乖乖交出一條印有「I LOVE U」黑色女性運動內褲。

▲警方當場逮到偷完黑色內褲的洪姓男子。（圖／記者李忠憲翻攝）

洪男向警方坦承偷內褲，供稱一時好奇才臨時起意，只偷這一次，但否認另有犯案。警方經比對網友提供的監視器畫面，發現內褲賊應另有其人。除先依法將洪男送辦外，也將積極追查另一名內褲賊。

第六分局也呼籲民眾，應該小心保管自身財物，避免有心人士有機可乘。警方將持續加強社區安全維護，絕不容許不法分子挑戰公權力，全力保護市民安全。