6000件《美少女戰士》收藏品！26年香港男粉：喜愛不該分性別

▲美少女戰士是許多人的經典童年回憶。（圖／翻攝自YouTube／sailormoon-official）

大陸中心／綜合報導

香港一名48歲的男子Matthew（馬修）從小就熱愛美少女戰士系列動畫，他在過去數十年來蒐藏的周邊產品高達5、6000件，目前正在申請參加金氏世界紀錄，希望讓全世界看見，並衝破人們的刻板印象，表達「對一種玩具的喜愛應該要不分性別」的觀念。

美少女戰士是許多80、90後的共同記憶，但1992年推出時，馬修已經22歲了。根據《BBC中文網》報導，馬修從事歷史科教育工作，看到一本香港的動畫雜誌介紹美少女戰士，裡頭的人物設定和色彩都漂亮鮮豔，從此喜歡上該作品，更開啟了長達26年的蒐藏之路。

Matthew在訪問中說，他最有價值的收藏品，就屬媽媽在他20幾歲生日的時候送的一張美少女戰士的金卡；而最珍貴的是一個從遊戲機上拆下來的透明壓克力箱，裡頭有月光仙子和黑貓露娜。

▲美少女戰士是許多人的經典童年回憶。（圖／翻攝自YouTube／sailormoon-official）

Matthew說，當周遭認識的人知道他的興趣後通常會分成兩個極端，一方會認為一個從事教育工作的男人竟然喜好女子之物，感覺很不恰當，還直問他，「你有沒有搞錯？」另一方則會認為這個興趣非常特別，因此都很支持。他說，這兩種人在一路上都會不斷出現，但並不會讓他就此覺得玩具要分性別。

人們都覺得送給小男孩的禮物就應該是汽車那種「較陽剛」的玩具，送給小女孩的就是娃娃，但馬修說，「我從來就不喜歡車子。」他希望拿到金氏世界紀錄之後，能和人們分享交流，讓人們知道不應該以社會既定印象去看待一個喜歡蒐集美少女戰士的男人。