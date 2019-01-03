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美食節目主持人稱「中餐是馬糞」道歉！陸網友聲援：不需要

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▲安德魯·席莫。（圖／翻攝自Facebook／Andrew Zimmern）

▲安德魯·席莫。（圖／翻攝自Facebook／Andrew Zimmern，下同）

記者馬叔安／台北報導

美國美食節目主持人安德魯·席莫（Andrew Zimmern）日前提到自己最近開了一家餐廳，想讓美國中西部的民眾不用再吃到「馬糞」（horseshit）一樣的假中餐館。安德魯本人之後在臉書上致歉，他的節目也已經從黃金檔撤下。不過有大陸的網友聲援安德魯，認為美國很多中餐廳本來就不好吃，不須道歉。

安德魯生於美國紐約市，是《古怪食物》與《古怪天下》（Andrew Zimmern's Bizarre World）等節目的主持人，也曾在紐約市各大餐廳擔任行政主廚或是經理。他在去年12月22日曾在臉書貼出來台灣旅遊，並品嘗美食的影片。

安德魯在去年11月份接受訪問時，提到自己過去20年每年都會去中國，而且從小就喜歡中華料理，但是很多美國民眾吃不到這些美味的中餐，「我想讓他們吃到」，所以才會在美國開餐廳，「我是在拯救他們的靈魂，讓他們不用再到這些像馬糞一樣的中餐廳吃飯」。

▲安德魯·席莫。（圖／翻攝自Facebook／Andrew Zimmern）

此話隨即引發討論，安德魯本人於去年11月27日在臉書上公開道歉，「讓我以我有多麼地不堪與抱歉開頭，我對自己所說的完全負責，並向那些我所冒犯或傷害到的人致歉」、「任何認識我，或了解我工作的人都知道，我對中華料理與文化高度地熱愛。」

▲安德魯的臉書道歉文。（圖／翻攝自Facebook／Andrew Zimmern）

▲安德魯的臉書道歉文。（圖／翻攝自Facebook／Andrew Zimmern）

此外，安德魯也表示，很多美國中餐館做菜不用心，用的食材也不健康，「我之所以說那樣的話，是想讓人們別再忍受那樣的餐館」，「我沒有故意針對或傷害誰，但那已經不重要了，既然我說了那些話，肯定會冒犯到一些人」，「就讓世人來批判我吧。」

對於安德魯的道歉，有大陸的網友表示，「你不需要道歉，中國人也不覺得你種族主義，你所說的完全正確，美國的中餐一點也不可靠。」還有人說，「我覺得你說美國的外帶中餐是屎完全是對的，這種食物又油又不健康，也不能代表那種可信賴的中國料理。」

▼安德魯受訪錄影，影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：安德魯·席莫,Andrew Zimmern,中餐,古怪食物,古怪天下

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