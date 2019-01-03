羅姆尼重砲復出　參議院就職前狂轟川普「不夠格當總統」

▲前麻州州長、美國新科聯邦參議員羅姆尼。（資料照／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

即將就任聯邦參議員的美國共和黨大老羅姆尼（Mitt Romney）近日投書媒體，重砲批評川普根本「沒能力做好美國總統」。羅姆尼曾於2012年披共和黨戰袍角逐總統大位，但卻敗給尋求連任的歐巴馬；川普2日以此事譏諷他是否貴人多忘事，呼籲他應該多把心思放在幫忙邊境安全上。

《華盛頓郵報》網站1日晚間刊出羅姆尼投書。他在文中表示，「國家如此分裂，充滿不滿與憤怒，這與總統的人格特質脫不了關係」。羅姆尼在文中說，川普政府自去年12月起走下坡，國防部長馬提斯（James Mattis）和白宮幕僚長凱利（John Kelly）相繼去職，並由缺乏經驗者取而代之，自敘利亞撤軍拋棄盟友等，「這讓現任總統的不足之處更加明顯。」

羅姆尼說，眾所周知，2016年時他並不支持川普代表共和黨參選總統，他原本希望川普獲得提名後能夠停止選舉謾罵，但結果並非如此。川普上台後，羅姆尼起初對川普內閣內的穩健派人物，如前國務卿提勒森（Rex Tillerson）、前司法部長塞申斯（Jeff Sessions）、馬提斯、凱利等人感到精神為之一振，但總的人說，川普過去2年的作為，尤其是上個月以來的行為，證明川普沒有能力擔任美國總統。

羅姆尼向來是川普的政壇死對頭，早在2016年選舉期間就多次出言抨擊；川普則多次以他參選總統落敗一事反唇相譏，還曾嘲諷羅姆尼是「過氣魯蛇」。羅姆尼的投書刊出後，川普2日上午隨即透過推特回擊，要羅姆尼別學前共和黨參議員佛雷克（Jeff Flake）光說不練，不如把心思花在如何在邊境安全問題上幫助共和黨。

羅姆尼早年於哈佛大學取得碩士學位後投身商界，在商場上取得成功後，又於2002年成功當選麻薩諸塞州州長，但卻2006年放棄尋求連任。他過去曾2度參選總統大位，但2008年初選中不敵同黨大老馬侃（John McCain），2012年則敗給尋求連任的歐巴馬。羅姆尼2018年期中選舉回鍋政壇，成功當選猶他州聯邦參議員，將於3日就職。外媒指出，羅姆尼此番言論引發熱議，指他似乎有意再度挑戰2020年總統寶座。