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政大球星涉騙討買機車！男密友痛爆「照顧」半年掏20萬　連隊友作業都他寫

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圖文／鏡週刊

政大籃球明星洪楷傑遭指控利用男性密友阿國的感情「挖錢」，阿國在半年內為他付出20萬元，大到機車小到內褲都是阿國買單，阿國幫洪楷傑作弊、寫作業，連隊友的功課都一起包辦，最終還是被一腳踢開，讓阿國難以接受。

 

阿國在認識洪楷傑後，在洪要求下搬進政大莊敬三舍與他同住，也發現洪楷傑家境並不優渥，洪楷傑更開口需要阿國「照顧」他，阿國自然傾盡所有，當洪楷傑的最大後盾。

因為知道洪楷傑沒錢吃飯，阿國便帶著他吃遍大台北美食，包括六福客棧、馬辣鴛鴦鍋和瓦崎燒烤，每餐動輒近千元；因為知道洪楷傑捨不得多花錢買日常用品，便從洗髮精、沐浴乳到襪子、內褲都幫他準備好，甚至連洪楷傑的電話費、送給女友的球鞋，都是阿國買單。

除了政大全額獎學金，洪楷傑還接業配，生活費卻要靠男性密友支付。（翻攝自洪楷傑IG）

除了日常生活的照料，洪楷傑更多次開口想要機車，阿國不捨得喜歡的人失望，二話不說就花7萬多元為他買車，還幫他改車、從台中騎上台北，甚至在洪的唆使下，仿造洪與洪母的簽名購車，不惜背負法律風險，只為了換取洪楷傑的一個微笑。

而在金錢供應之外，洪楷傑數度要求阿國幫他寫作業、交報告，非相關科系出身的阿國四處借書查資料，甚至連其他隊友的部分作業也是阿國代寫。

阿國多次為洪楷傑寫報告，甚至在考試時幫他作弊。（爆料人提供）

阿國幫洪楷傑寫過2次通識課程的期末報告，連地政系重要必修「建築學概論」作業都由阿國操刀，洪楷傑更曾在期末考試時偷傳訊息，要阿國幫他找答案，阿國赴湯蹈火，只為讓愛人能以優異成績申請獎學金。

這般癡情付出，最終竟落得被報警告騷擾，阿國這才驚覺自己只是工具人，心死的他向校方坦承自己做過的錯事，更拿出證據證明曾幫洪楷傑作弊、代寫作業，數度向政大檢舉，校方卻始終不願正面處理，只期盼大眾能看到洪楷傑在明星光環下的真面目，更希望校方能正視學生所犯的錯誤。

本刊致電洪楷傑，他表示報告只是在學術討論，其餘部分則要問過教練後才能回答，但記者事後多次去電皆未獲回應。

　


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