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徐欣瑩募暖衣做聖誕禮物　爺奶開心收禮：保暖又時尚

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▲徐欣瑩募暖衣做聖誕禮物　爺奶開心收禮：保暖又時尚。（圖／徐欣瑩團隊提供）

▲華山基金會張育瑜站長代表致詞時表示，受贈的民眾許多是獨居老人，看到衣物這麼新這麼時尚，保暖功能又好，讓他們非常開心。（圖／徐欣瑩團隊提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

民國黨前黨主席徐欣瑩選後除了感恩謝票，也在聖誕節前夕，募集1500多件的知名網路女裝品牌AVILAS的衣物捐贈給竹縣的7個社福團體，徐欣瑩表示聖誕節是互相交換禮物，彼此分享對於家人、朋友甚至於他人的愛與關懷的日子，特別感謝知名服裝品牌AVILAS願意將庫存品捐贈出來，希望在新年即將到來之際，將捐贈單位的愛心傳播出去。

AVILAS生產部總經理游雅淳表示，AVILAS是一個新創的衣服品牌，胼手胝足走過五個年頭，在台灣民眾的支持下，才有現今的規模，為發揮取之社會用之社會的公益精神，2018年度開始舉辦寒冬送暖贈衣活動，將庫存的過季商品以及微瑕疵衣物捐贈予有女裝需求的公益團體，以響應企業回饋社會。

▲徐欣瑩募暖衣做聖誕禮物　爺奶開心收禮：保暖又時尚。（圖／徐欣瑩團隊提供）

徐欣瑩表示，聖誕節是互相交換禮物，彼此分享對於家人、朋友甚至於他人的愛與關懷的日子，特別感謝知名服裝品牌AVILAS願意將庫存品捐贈出來，希望在新年即將到來之際，將捐贈單位的愛心傳播出去。

華山基金會張育瑜站長代表致詞時表示，受贈的民眾許多是獨居老人，長年一件外套被子，都舊了不保暖，看到衣物這麼新這麼時尚，保暖功能又好，讓他們非常開心，也表示居於社會弱勢的婦女們在聖誕節收到這個驚喜禮物，感受了社會溫暖，能夠在寒冬之中過一個溫馨的新年。

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關鍵字：徐欣瑩,AVILAS,聖誕節

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