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4塊雞塊遭罰3萬！　楊男從菲律賓入境桃機：忘了丟

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▲▼楊姓旅客雞塊沒吃完，入境忘了丟，被罰3萬元。（圖／關務署台北關提供）

▲楊姓旅客從菲律賓入境，4塊雞塊被罰3萬元。（圖／關務署台北關提供）

生活中心／綜合報導

為防非洲豬瘟入境台，農委會防檢局祭出20萬重罰，但仍頻頻傳出違規消息，桃園機場1日又傳出3起違規，分別是攜帶豬肉燒餅、炸雞塊、鴨肉製品入境遭查獲，被處以新台幣20萬到3萬元不等罰鍰。

關務署台北關指出，一名台灣籍楊姓旅客，1日搭乘全亞洲航空公司從菲律賓入境，攜帶88.5公克的炸雞塊，下機後從桃園機場第1航廈入境時，被海關關員查獲，送交防檢局新竹分局開罰3萬元。據了解，楊姓旅客是因為機上沒有提供餐點，所以在登機前買雞塊止餓，沒想到剩下4塊沒吃完遭受重罰。

▲▼旅客從菲律賓入境，攜帶0.92公斤豬肉燒餅。（圖／關務署台北關提供）

▲旅客從南京入境，攜帶0.92公斤豬肉燒餅。

另外，台灣籍陳姓旅客1日下午1時左右，從南京搭機返抵桃園機場，經由第2航廈入境時，被海關關員查獲行李中有0.92公斤的豬肉燒餅，送交防檢局新竹分局開罰20萬元；同機的朱姓旅客則是攜帶3.9公斤的鴨肉製品，同樣被海關查獲，送交防檢局開罰3萬元。

台北關指出，為了防範疫情擴散，避免旅客受罰，已加強在機場各區域宣導，同時在旅客申報櫃檯前，利用廣播方式提醒旅客，旅客若不清楚自己所攜帶的物品是否屬於違規項目，可以經由7號「應申報櫃檯」，詢問海關人員是否可以攜帶入境，以避免受罰。

▲▼旅客從南京帶回鴨肉製品。（圖／關務署台北關提供）

▲3.9公斤的鴨肉製品。

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關鍵字：非洲豬瘟,違規,桃園機場,海關

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