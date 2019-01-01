《告台灣同胞書》40年　人民日報：堅決反對台獨分裂行徑

▲1979年《人民日報》頭版刊登《中華人民共和國人大常委會告台灣同胞書》。（圖／記者蔡浩祥攝）

記者馬叔安／台北報導

元旦適逢《告台灣同胞書》發表40周年，《人民日報》發表評論員文章指出，40年來，兩岸關係雖然經歷風雨波折，「但終究沖破各種阻礙，不斷開闢前進的道路，書寫了波瀾壯闊的歷史篇章，「實現祖國完全統一，是全體中華兒女共同心願，是中華民族根本利益所在」，文末則強調「堅決反對和遏制台獨分裂圖謀和行徑，推動兩岸關係和平發展」。

《人民日報》元旦發表評論員吳亞明的文章「《告台灣同胞書》發表40年啦！」，開頭引用詩人余光中的詩句「一灣淺淺的海峽，曾是兩岸同胞難以逾越的天塹」，回顧大陸全國人民代表大會常務委員會於1979年1月1日發表《告台灣同胞書》，「開啟了兩岸關系發展的新階段。堅冰從此漸漸消融，涓涓細流最終匯成大江大河」。

文章中引用大量古典詩詞，包括南宋楊萬里寫的「萬山不許一溪奔，攔得溪聲日夜喧。到得前頭山腳盡，堂堂溪水出前村」，「40年來，兩岸關係雖然經歷風雨波折，但終究沖破各種阻礙，不斷開闢前進的道路，書寫了波瀾壯闊的歷史篇章」。

▲近年來許多台灣人到大陸發展，圖為福州台協換屆，福華紡織陳奕廷連任會長。（圖／記者蔡紹堅攝）

文章指出，《告台灣同胞書》發表以來，根據對台工作實踐，針對台灣局勢和兩岸關系形勢變化，「我們黨和政府相繼提出了和平統一、『一國兩制』方針，發展兩岸關係、推進祖國和平統一進程的八項主張，兩岸關係和平發展重要思想」。

文章並溫情喊話，「兩岸『咫尺天涯，重重阻礙』，一灣海峽，演繹人間多少悲歡離合。如今兩岸『天涯咫尺，處處機緣』，特別是全面、雙向、直接『三通』完全實現的十多年來，兩岸命運共同體日益成為生動的現實。淺淺的海峽，不再是走不出的鄉愁，而是施展人生抱負的美麗風景」，大陸也和台灣分享發展機遇，出台相關措施，為在陸台胞的學習、生活、就業與創業提供便利。

▲三通10年廈門兩碼頭運量大增長，台商：水果銷陸成長20倍。（圖／記者蔡紹堅攝）

文末話鋒轉趨強硬，表明反對台獨的立場，「實現祖國完全統一，是全體中華兒女共同心願，是中華民族根本利益所在」，「兩岸同胞將繼續勠力同心，共擔民族大義，攜手砥礪前行，共用發展機遇，堅定維護國家主權和領土完整，堅決反對和遏制台獨分裂圖謀和行徑，推動兩岸關系和平發展，共同開創中華民族偉大復興的美好前景」。

《告台灣同胞書》自1950年來發表過5次，最近一次是1979年1月1日於《人民日報》頭版，內容包括統一為大勢所趨，應儘快結束分裂局面，並提出了結束兩岸軍事對峙、開放「兩岸三通」和擴大兩岸交流等。

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