華聞快遞／頂零下13℃低溫　10萬人於天安門廣場看升旗

▲新年第一天，群眾頂著嚴寒在天安門廣場觀看升國旗儀式。（圖／CFP）

《北京》頂零下13℃低溫 10萬人於天安門廣場看升旗

2019年是中華人民共和國成立70週年。新年第一天，來自中國各地的朋友，近10萬人在天安門廣場前齊聚，守候升旗儀式，和冉冉升起的五星紅旗共同迎接2019年的第一縷曙光。（中新社）

《新疆》新疆鐵路2018年累計客運量超3800萬人 同比增長6.8%

據新疆鐵路部門統計，2018年累計客運發送量突破3800萬人次，同比增長6.8%。在大陸國慶日「十一」當天更創下20.67萬人次歷史最高單日客發紀錄。（中新社）

《海南》會展產業成海南旅遊發展推進劑「中國會議之角」現雛形

一場場會議展覽活動在海南海口、三亞、博鰲等地展開，僅海口就舉辦各類會展活動超過9000場，會展產業成為海南旅遊發展的推進劑，海口打造「中國會議之角」的雛形已開始出現。（中新社）

《天津》三星天津手機製造廠關閉 擬新建電池等生產線

受制於在華手機市場份額的持續下跌，建立18年的天津三星手機製造工廠昨天停產關閉，2600名工人被給予賠償或轉移到其他工廠。不過，三星打算在天津投資新建全球領先的動力電池生產線和車用MLCC工廠(多層陶瓷電容器)等項目，新增投資額達24億美元。（北京青年報）

▲APP可使用人臉識別註冊。（圖／北京青年報）

《北京》個稅APP專項附加扣除功能上線 可用人臉識別註冊

由國家稅務總局開發的「個人所得稅APP」的專項附加扣除信息填報功能31日上線。「個人所得稅APP」除了可提供電子繳稅和電子退稅業務，還可以隨時通過手機查詢自己辦理過的資料，相當於隨身「電子稅務局」，用戶註冊時可選擇「人臉識別方式」更加便利。（北京青年報）

《海南》海南自由貿易賬戶體系正式上線運行

經過半年多的充分準備，海南自由貿易賬戶(FT賬戶)體系於2019年1月1日正式上線運行，海南自由貿易賬戶體係按照“一線便利，二線管理”的原則規範賬戶收支管理，是一套以人民幣為本位幣、賬戶規則統一、兼顧本外幣風險差別管理的本外幣可兌換賬戶體系，各類市場主體可按規定開展適用於海南自貿區(港)的投融資匯兌及相關業務。（中新社）

《北京》2018年中國電影票房首次突破600億人民幣

國家電影局31日晚發布的數據顯示，2018年全國電影總票房為609.76億元（人民幣，下同），同比增長9.06%，城市院線觀影人次為17.16億，同比增長5.93%；國產電影總票房為378.97億元，同比增長25.89%，市場佔比為62.15%，比去年提高了8.31個百分點，市場主體地位更加穩固。（新華社）

《雲南》普洱市墨江縣發生規模3.0地震 震源深度5千公尺

根據國家地震台網消息指出，中國地震台網正式測定，12月31日20時46分，在雲南普洱市墨江縣（北緯23.23度，東經101.64度）發生規模3.0地震，震源深度達5千公尺。（中新社）

▼雲南普洱市墨江縣發生規模3.0地震。（圖／國家地震台網官方微博）