101煙火破雨「2018→2019」狂噴360秒！《ETtoday》祝讀者新年快樂

▲台北101的煙火是每年跨年的焦點。（圖／記者林敬旻攝）



記者鄒鎮宇／台北報導

跟2018說掰掰！全台每到跨年必定關注的台北101煙火，除了延續巨型螢幕燈光秀外，還將煙火施放時間延長至360秒，堪稱101史上最長的跨年煙火秀，台北市長柯文哲也上台一起倒數同樂。《ETtoday新聞雲》也藉著101美麗的煙火，祝各位讀者2019心想事成、新年快樂！

台北101表示，2019跨年煙火決定延長至360秒，而煙火數量則以環保為考量，預計是與去年相同的1.6萬發，然而延續採用的T-Pad巨型螢幕，今年將規格增高，雖然尺寸與去年相同，約是235公尺Ｘ36公尺，但橫向支架更為牢固，畫質與穩定度會更清晰。

▲2019台北101跨年煙火。（圖／記者林敬旻攝）





而看完煙火後的散場，為了輸運跨年晚會散場時的大量人潮，台北市公共運輸處特別規劃3線散場接駁公車（108年1月1日0點起至1點30分）。另外，行經該區周邊近64線公車亦配合延後收班；至於其他公車路線，也將依照民眾需求機動加密班次，以因應參與跨年民眾輸運服務需要。

感謝各位讀者2018的陪伴，《ETtoday新聞雲》也將在2019年持續帶給各位讀者最快速的國際、政治、社會等新聞訊息，祝各位在新的一年事事順心，新年快樂！

接駁車路線、目的地及搭乘點：

1號線：往捷運台北車站，仁愛路／延吉街口搭乘。

2號線：往捷運公館站，基隆路／信義路4段450巷口，「吳興街口」站候車亭搭乘。

3號線：往木柵、景美、深坑，松德路／信義路口搭乘。

公車延後收班：

1.行經信義計畫區：跨年當日行經信義計畫區部分公車路線末班車將配合調整延後，其中直行忠孝東路之公車路線經信義2.商圈約2點，非直行忠孝東路之公車路線經信義商圈約為1點30分。

3.非行經信義商圈周邊之捷運接駁公車：配合延後收班之公車路線，末班車經捷運站預估約為1點。

4.行經貓空地區之公車：小10公車末班車發車時間延後收班至1點；棕15路公車末班車發車時間延後收班至1點30分。

公運處提醒民眾，散場時則請多加留意公車站牌上公告及指引標示抵達各散場公車集結點。另參與跨年人潮眾多，而捷運與公車輸運能量有限，公共運輸處呼籲步行可抵達跨年晚會會場之居民，活動結束後建議以散步方式返家，免除排隊搭車及塞車之苦。