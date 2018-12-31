大型超市禁提供塑膠袋！南韓2019新規上路　最重可罰9萬台幣

▲塑膠袋 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

南韓超市從2019年1月1日起，全國一共2000家大型超市，以及1.1萬家面積超過165平方公尺的賣場，將禁止提供一次性塑膠袋，改為環保購物袋、紙袋給顧客；此外，全國1.8萬加的烘焙店2019年起，也一樣不得免費提供塑膠袋。

綜合外媒報導，南韓環境部在31日時表示，「關於節約資源及促進資源回收利用的法律修正案」即將在1月1日時生效，以減少國內塑膠袋的使用；全國2000家大型超市，以及1.1萬家面積超過165平方公尺的賣場，禁止使用一次性塑膠袋。

賣場可以提供顧客重複性使用的袋子、環保袋、紙袋或是紙盒等，而非一次性丟棄的塑膠袋，違反者最高可被處以3百萬韓圜（約8萬9100台幣）的罰款。但是若為拿來使用於包裝有水分的物品，例如魚或是肉的話，塑膠袋是可以被允許使用的。

此外，從2019年開始，全韓過超過18000家的麵包店，也將會被列在禁止提供免費塑膠袋的行列當中。報導中指出，南韓環境部將在2019年的1月到3月之間，積極與各地的市政當局合作，於各地現場加強宣導；除了禁止提供塑膠袋，南韓環境部也向洗衣店等店家，擴大推廣塑膠袋再利用的政策。