刀直插喉嚨！孕婦切水果滑倒誤傷　想說話卻發出「恐怖咕嚕聲」





▲艾希莉脖子上的傷口。（圖／翻攝自Facebook、太陽報／Ashlee Shier）

國際中心／綜合報導

29歲的澳洲女子艾希莉（Ashlee Shier）日前在切水果時，不小心踩到家中寵物狗的飼料碗，出於保護自己的本能她伸出手想阻擋自己跌倒，卻意外將手中還握著的刀子插進喉嚨當中。艾希莉的老公特洛伊（Troy）走進廚房時，發現老婆的脖子上有一把刀之外，還從喉嚨中發出「咕嚕聲」，嚇得趕緊將人送醫，才順利保住一命。

根據外媒報導，艾希莉在意外發生時，肚中還有一個7個月大的寶寶，事發當天她正在家中幫2個小孩切水果，卻意外地踩到寵物的飼料碗摔倒，情急之下她伸出手想保護自己，但卻忘記手中還握著一把水果刀，喉嚨就這樣遭到刀子深深插入。

當特洛伊聽到聲響走進廚房時，發現受傷的老婆試圖講話，同時發出可怕的「咕嚕聲」，他立即用手邊的東西做成止血帶，隨後打電話叫救護車。艾希莉表示，一開始她還沒發現刀子已經插進喉嚨裡，只感覺脖子的部分好像有哪裡濕濕的，認為只是某些地方受傷破皮而已，不過當她的胸腔開始感受到緊繃的時候，她就覺得事情大條了…。

被送上救護車的艾希莉情況十分緊急，除了血壓不停地在下降外，她開始咳血，而且醫護人員在車上也暫時無法得知她氣管的損壞程度，一到醫院她立即被送進手術室開刀，同時被知會她跟腹中胎兒處於極度危險的狀態之中。

所幸手術一切順利，胎兒也順利留下，因為氣管嚴重受傷，艾希莉在初期無法講話，只能用寫的與他人溝通，一周之後，她仍然只能發出低沉、類似雜音的聲音，隨著時間的過去，她的聲音恢復了，但是喉嚨的部分卻留下了傷疤，讓她無法忘記這起恐怖的事件。