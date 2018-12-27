巡守大隊長助農　再添購1500顆高麗菜送人

▲善化警分局長許芳毅陪同大台南巡守大隊長宋俊明，前往新市區大社段高麗菜田，宋大隊長看到辛苦農民栽種的心血，當場價購1500顆高麗菜全力助農。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市善化警分局潭頂派出所所長朱福銘與巡守隊員執行「護果專案」，在轄內大營、大社段區域針對近期種植之農作物及蔬果加強巡邏，防範宵小趁機將農民辛苦栽種的蔬果竊走，因近來高麗菜跌價滯銷苦不堪言，經向大台南巡守大隊長宋俊明報告上情，宋大隊長決定再添購1500顆高麗菜送人。

潭頂派出所所長朱福銘，每當巡邏車穿梭在遼闊田園間，看到各區段農民所種植的蔬果生長的如此肥沃精壯，可見農民用心呵護照顧，所期待的就是收成賣個好價錢，凌晨時刻忽見田園中有其身影，警方前往查看，原來是住在新市區大社段種植高麗菜的曾姓菜農，他看見警方「護果勤務」巡邏經過特表示敬意，並表示高麗菜因天候關係盛產，使得市場供過於求、跌價滯銷，苦不堪言，目前已經在收成期待能賣個好價錢。

不忍看到辛苦農民栽種的心血泡湯，潭頂派出所所長朱福銘逕向大台南巡守大隊長宋俊明聯繫報告上情，宋大隊長獲悉後，為了幫助菜農，決定以行動力挺高麗菜農。

由於最近菜農紛紛推出讓民眾自行到田裏自採「半買半送」，宋大隊長還在擔心無菜可買窘境，剛好派出所護果勤務時在新市區大社段覓尋到一區高麗菜田，經聯繫曾姓菜農，非常樂意分享所種植的高麗菜，善化警分局長許芳毅27日陪同大台南巡守大隊長宋俊明，前往新市區大社段高麗菜田，看到辛苦農民栽種的心血，當場價購1500顆高麗菜全力助農，發送弱勢團體或慈善機構，曾姓菜農開心不已，並感謝宋大隊長的善舉。

大台南巡守大隊長宋俊明表示希望能盡點棉薄之力，善盡社會責任，以行動力挺高麗菜農，希望讓更多在地企業主來支持這項有意義的活動。