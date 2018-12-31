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閉門打造簡潔洗練的設計　成了網路上的笑點？！ 

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日本小七咖啡機（截自官網）

文／特約撰述 福澤喬

「簡潔洗練又可愛的設計」是不是產品銷售的萬靈丹？2013 年日本的小七推出自助式咖啡，由日本知名設計師佐藤可士和設計的咖啡機，標榜簡潔、洗鍊，整部機器看起來好美、好好看！但是才啟用沒多久就成了網路上的笑話，好不容易撐了五年之後，日本小七重新推出第二代的咖啡機，才算終結了這個小七店員們的夢魘，到底「簡潔洗鍊」出了什麼問題？日本的商品真的那麼中看不中用嗎？

 佐藤可士和的設計作品中不乏一些知名的品牌，像是日本小七、優衣庫、蔦屋書店、樂天或是今治毛巾，所以從來沒有人想過他的設計居然會被日本消費者狠狠的打臉。當時佐藤可士和為了展現出簡潔、洗練的設計風格，把咖啡機上的日文標示全部拿掉，改用英文標示，大杯用 L 正常杯用 R 。可是在日本小七買咖啡跟台灣小七不一樣，消費者在櫃檯繳費之後，店員會遞上一個專用的咖啡杯，讓消費者自己到咖啡機前面按鈕操作。問題來了，這些簡潔、洗練的咖啡機，讓一堆日本上班族丈二金剛摸不著頭緒！「大杯是 R 還是 L ？」「熱咖啡、冰咖啡怎麼分啊?」看到這些問題，聰明的你也許會翻白眼，但是別忘了，來便利商店消費的客人，可是士農工商、販夫走卒，什麼人都有。只要有一個人在咖啡機前面遲疑兩分鐘，後面排隊的每個人就得跟著消耗兩分鐘。一些便利商店的店長們看這樣子太不 OK 了，於是各式各樣自製的 POP 指示牌，紛紛出籠，「簡潔洗鍊」在 Twitter 上成了一個笑話。 

日本小七的店員們這段期間，可真的是有苦說不清，總算撐到今年十月，用了五年的咖啡幾可以換新款，日本小七內部無異議通過採用觸控螢幕，而且還讓咖啡機可以自動辨識杯子的大小，消費者只要把杯子放進機器內，按下按鈕就可以自動運作，對了！連按鈕都不會忽略日文標記。第二代咖啡機的改良，幾乎就是衝著第一代的簡潔洗鍊風來的，現在，第二代啟用了快兩個月，不但客戶的抱怨少了，連咖啡的營業額也提升了兩成。

日本設計的商品，有些東西就會陷入像是日本小七咖啡機的窘狀：中看不中用。過去曾經有一個設計把洗手後吹熱風的裝置安置在洗手台的水龍頭下方，原本的用意是希望洗好手之後，可以直接在洗手台把手吹乾，可是也許因為隱藏得太好，許多人以為這是自動洗手乳，把手伸過去被一陣熱風給嚇一大跳。日本還有一個設計也很奇妙，一些公廁不再用男女圖像區分男廁女廁，而是用顏色，男廁用藍色，女廁用粉紅色，可是這些講究洗練的設計師們卻忘記了一件事情，這個世界上還有不少人沒有辦法正確的辨識顏色啊！

日本的商品最重視的兩大主題：設計以及規格，簡潔的設計風格加上高規格的品質，總可以吸引到不少消費者的追捧，但是也相對地造成了日本各式產品，機能太多、價格也就居高不下。這現象尤其在日本家電業中更為明顯，現在卻也開始造成消費者們的反動，一些原本默默無聞的中小企業，陸續推出單一功能的家電用品，他們重新思考設計、機能以及使用者需求三者之間的關係，簡化機能、降低成本，找到設計商品的新平衡點，或者是說回到了這些產品最初該有的原點。

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關鍵字：日韓風,福澤喬

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