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主廚欠500萬賭債拿假槍搶銀行　檢察官聲押未禁見

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▲▼警方將游嫌依加重強盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。（圖／記者林煒傑翻攝）
▲警方將游嫌依加重強盜罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方聲押未禁見。（圖／記者林煒傑翻攝）

記者林煒傑／新北報導

在五星級飯店六福皇宮絲路宴工作的29歲游姓主廚，因在外積欠約500萬賭債，先將自己的賓士愛車典當給當舖後，28日在陽信銀行溪洲分行犯下搶案，憑假槍搶走334萬元逃逸，警方30日下午2時許將他依法送辦，檢察官訊問後，認定游男涉重罪，有逃亡、滅證之虞，向法院聲請羈押，未禁見。

專案小組調查，游姓主廚有竊盜前科，因為積欠大筆賭債才規劃這次銀行搶案，他28日中午在板橋重慶路銀行旁偷了一台機車後，先回到住處旁將贓車停放，接著又回到自己的住處，等到下午1時50分就騎車到篤行路上的陽信銀行，拿出預藏的玩具槍大喊「不要動！」，接著又大喊「搶劫！」並大膽要行員帶自己進去「小金庫」內，130秒就搶走334萬元，接著騎車逃逸。

據了解，游男月薪約6萬，卻以160萬購買賓士車，他因為在外簽賭積欠500萬賭債，才會先將愛車典當打算「將賭本撈回來」，但仍一無所獲，最後才決定向公司請3天病假，買假槍行搶銀行。他犯案後，先拿90萬元到台北市一間當鋪當愛車贖回，隔天還照常前往六福皇宮上班，表現並無異常。

▲▼六福皇宮主廚犯下陽信銀行搶案遭逮。（圖／記者陳豐德翻攝）

專案小組掌握行蹤，29日下午在台65線一路尾隨，主嫌準備回到住處時，警方在大觀路1段巷內將車強行擋下，但游男仍加速衝撞企圖逃逸，警方先對空鳴2槍後，又朝輪胎連開2槍，游男這才乖乖投降，並在後行李箱找到剩餘的贓款233萬7千7百元。

游男向警方表示，自己因為積欠500萬賭債，一度有輕生念頭，但心裡放不下母親、姊姊及女友，所以搶銀行後，除了贖車的90萬，剩下的贓款他已經分成3份放在賓士車後車廂，準備擇日交代給「3個女人」後逃亡，甚至打算輕生一了百了。警方訊後將他依加重強盜罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢察官偵訊後，認定有逃亡、滅證之虞，向法院聲請羈押，未禁見。

▲▼六福皇宮主廚犯下陽信銀行搶案遭逮。（圖／記者陳豐德翻攝）

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