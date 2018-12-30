又有特殊天象！1/4流星雨、1/6「迷你日偏食」接續登場





▲明年1月6日「迷你日偏食」會在嘉義以北登場。（示意圖／南瀛天文館提供）

旅遊中心／綜合報導

天文迷注意！台灣時間2019年1月6日上午8點左右，將會發生一場「迷你版」的日偏食特殊天象。整個歷程發生時間，從早上8點開始初虧， 8點29分食甚，到9點01分復圓，大約歷時一個小時左右。

南瀛天文館說明，這一次日偏食，月球影子的最南端，通過嘉義縣和台南市交界附近，向東延伸到台東，但位在月球影子最南端是看不見日食的，這是因為月亮正好從太陽的邊緣切過。換句話說，只有在嘉義以北的地區才能看到，而且愈往北所看見的食分愈大。

南瀛天文館指出，許多人對日食並不陌生，原理其實很簡單，當月球運行到太陽和地球之間，而三者恰好在一條直線上時，從地球上看過去，月球遮擋了部分或全部的日面，即形成了日食。由於此次食分只有0.05，也就是說，月球最多只遮住太陽視直徑的0.05。若沒有特別注意，其實不容易發現，相當於一顆蘋果被削去了薄薄的一小塊皮，實際大小看起來並無明顯差異。

由於太陽光非常強烈，南瀛天文館建議必須戴上日食專用的太陽眼鏡，或是利用針孔成像的方法，將日食影像透過針孔裝置，投射在白紙板，然後再觀看紙板上的投影。

▲象限儀座流星雨1/4來襲，每小時上看200顆。（圖／南瀛天文館提供）

此外，年度三大流星雨之一的象限儀座流星雨，極大期將在台灣時間1月4日早上10點左右登場，國際流星組織（IMO）指出，平均每小時天頂流星數ZHR可達120，但也可能爆發到每小時200顆左右，是今年不可錯過的天象奇觀！