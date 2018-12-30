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教育部送20位教師赴美進修　配合雙語政策擴大選送

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▲▼ 雙語國家。（圖／教育部提供）

▲2030年「雙語國家」目標，教育部選20位教師，赴美進修。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

教育部之前每年都會從偏遠地區國民中小學遴選出20位英語教師，在暑假期間赴美國西雅圖西華盛頓大學進行為期5週的英語教學進修課程，而在行政院喊出希望在2030年能達成「雙語國家」的目標後，現在名額更擴大至每年60位，希望透過英語相關主題、文化認識與教學觀摩等，達到雙語學習與應用能力的目標。

教育部日前舉辦了偏遠地區國中小學英語教師海外進修計畫成果發表會，19位赴美國西雅圖進修的教師，以座談會方式呈現海外進修心得及落實於課堂的教學經驗。參與進修的19位國中小英語教師表示，原本都很擔心全英語教學會造成學生們理解困難，但利用此次進修所學，在教學中使用大量肢體語言、圖片，以及搭配相符的教學活動，逐步且確實地增強了學生的英語聽說能力。另外，他們透過主題式的教案設計，如運動、科學實驗、地理、自然等，得以不受限於課本章節的規範，大幅地活化了課堂的可能性。

▲▼ 雙語國家。（圖／教育部提供）

▲19位赴美進修的教師，以座談方式分享在美進修的心得及落實於台灣應用教育上的教學經驗。 （圖／教育部提供）

老師們也指出，今年海外進修課程包含英語教學相關主題、文化認識與教學觀摩。在英語教學課程方面，除了學習各式教學活動與教學策略，也讓老師們有機會實際應用，教授美國地理歷史以及自然科學的燈泡實驗。在文化認識方面，透過參訪當地原住民學校拉米小學及部落，教師們更加了解保存原住民語言及文化的重要性。而在教學觀摩方面，教師們參訪了提供夏季課程的夏克山中學，此課程類似台灣的補救教學，針對學習較為弱勢之學生提供協助。

教育部國教署表示配合「2030雙語國家」政策，未來將擴大辦理選送國民中小學英語教師暑期赴海外進修，期盼透過本計畫增進其英語教學專業知能，於進修返國後能將所學的教學新知應用於課堂教學中，使英語學習的風貌更臻多元，並且透過視訊夥伴的協同教學，讓即使身處偏遠地區的學生亦有機會用英語和世界接軌。

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關鍵字：雙語國家,英文,英語

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