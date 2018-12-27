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台灣LINE用戶　2018年10大愛用功能大揭密

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▲想進LINE工作看過來，台灣駭客年會招募資安團隊。（圖／翻攝LINE官網）

▲LINE官方特別整理了台灣民眾10大熱門功能。（圖／翻攝LINE官網）

科技中心／綜合報導

相信通訊軟體LINE對台灣民眾來說並不陌生，不管是生活或是工作上可能都必須使用到它，今年LINE在台灣推出了許多新功能，LINE官方也特別整理了台灣民眾10大熱門功能。

1.訊息「設為公告」

這個功能主要是能將聊天室內的訊息置頂於聊天室的最上方，方便提醒大家，而據LINE官方的數據，台灣是2018年使用「訊息設為公告」次數最高的國家。

2.訊息「回覆」

朋友或工作上的夥伴常常傳了一大堆的訊息，想回覆特定訊息又怕別人看不懂，因此LINE推出只要長按想特定回覆的訊息，就能單獨回覆。而據LINE官方的數據，台灣是2018年全球每日使用該功能人數最高的國家。

3.訊息「收回」

在群組內傳錯訊息常常非常尷尬，因此LINE特別推出「收回」功能，讓其他人都看不到你傳錯的訊息，雖然仍會顯示「已將訊息收回」但尷尬程度已經大大降低。據LINE統計，台灣使用該功能的次數位居全球第二。

4.電腦版的 LINE TODAY 入口

LINE TODAY是一個新聞平台，帶給用戶許多最新資訊，而台灣在電腦版的 LINE TODAY 入口，不管是按鍵點擊次數或不重複使用者皆是第一名。

5.滿版主頁

今年LINE也將個人主頁從非滿版調為滿版，在這次改版後，平均每日不重複造訪個人主頁的人數成長20％。

6.Clear濾鏡

據LINE官方的數據，Clear濾鏡上線後，短短三個月內躍升台灣用戶第二頻繁使用的濾鏡。

7.貼文串的話題卡

LINE的貼文串功能約一週前強勢回歸，話題卡正是其主打功能之一，上線7天以來，「阿嬤養的多肉動物」已破千萬曝光，成為最熱門的話題卡。

8.KEEP

KEEP是儲存在LINE上所分享資訊的小工具，而據LINE官方的數據，台灣KEEP的點擊率為所有國家中最高的。

9.視訊通話

視訊通話的發明可說是拉近了人與人之間的距離，據LINE官方的數據，今年台灣用戶使用視訊通話的次數較2017年成長11％，今年使用人數對高的一天為2018年2月15日除夕那天。

10.電腦版的傳送檔案

在台灣，許多公司號都將LINE導入工作當中，除了建立工作群組外，透過LINE也能快速傳送所需要的檔案，增加不少的工作效率。

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關鍵字：LINE,通訊軟體,社群軟體,工作,生活,職場,愛用功能,10大功能,群組,聊天室

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