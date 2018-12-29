雲林1日起捕蜂捉蛇委外　先打119勤務中心分派

▲雲林縣捕蜂捉蛇業務元月1日起委外，仍請民眾撥打119勤務中心。（圖／雲林縣政府提供）

記者唐詠絮／雲林報導

雲林縣政府配合中央政策，元月1日起將捕蜂捉蛇為民服務業務委外執行，請民眾遭遇蜂蛇案件仍撥打119，再由119勤務中心發送派遣令給委外廠商。若有民眾在夜間10點後或民眾遭遇蛇、蜂攻擊緊急事故，並有立即危險，消防局仍會調度消防人員協助，以解燃眉之急。

▲雲林縣捕蜂捉蛇業務元月1日起委外，舉行教育訓練會議。（圖／雲林縣政府提供）

雲林縣政府農業處指出，因蜂群白天多在外活動，於白天處理可能會引起蜂群再度築巢，因此若委外廠商於白天受理捕蜂勤務派遣時，會先到現場初勘並向民眾解釋等晚間蜂群歸巢後，再派員摘除，以徹底清除蜂群。

▲雲林縣捕蜂捉蛇業務元月1日起委外，仍請民眾撥打119消防局勤務中心。（圖／記者唐詠絮翻攝）

雲林縣長張麗善表示，委外廠商執行捕蜂捉蛇業務可減輕消防弟兄工作負擔，但此項勤務仍以民眾安全為最優先考量，故受理蜂蛇案件基於民眾對於報案方式之信任與熟悉度，仍由119單一窗口全程管控。

捕蜂捉蛇委外廠商值勤時間為上午8點至夜間10點，依據「研商地方消防機關捕蜂捉蛇為民服務事宜意見交流會」，若有民眾通報夜間10點後或民眾遭遇蛇、蜂攻擊緊急事故，並有立即危險，消防局仍會調度消防人員協助。

