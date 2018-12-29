「蔡英文全力慰留賴清德」　英派：球一直在賴手上

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者林敬旻、屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

民進黨敗選後，行政院長賴清德的去留成為外界關注焦點，賴清德雖已預約請辭，但始終未鬆口「下車時間點」，總統蔡英文昨日喊話慰留賴清德，並強調賴清德留認任是黨內共識，對此，民進黨英派立委羅致政透露，其實「球一直在賴清德手上。」

羅致政表示，蔡英文與許多立委仍希望賴留任，「賴清德留任是第一選擇」，而且蔡英文全力慰留賴的態度與決心沒有改變，不過針對賴清德的去留，「球一直在賴清德手上。」如果賴清德確定不留任，蔡英文才會有下一個動作。

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

民進黨新潮流系統立委許智傑說，蔡英文與多位民進黨立委開會時，向他們強烈表達希望賴清德留任的想法，希望立委能多多幫忙勸留。不過他分析，賴清德的個性言出必行，認為賴留任的機會不高。

針對近來前行政院長蘇貞昌回鍋的傳言，蔡英文28日坦言最近有跟蘇貞昌會面，大家討論後的結論，就是行政院長賴清德如果願意留下來，是最好的方向。

蔡英文認為，在困難的時候，大家覺得賴清德應該要留下來，跟大家一起來努力，在黨內幾乎沒有不同的意見，新潮流後來也是支持這樣的看法，「選舉的結果，賴院長覺得他也應該要負責任，但是以現在國家跟政治的因素來說，這是最好的選項」。

▲賴清德。（資料照／記者屠惠剛攝）

但是賴清德辭意堅定，蔡英文說，「還不到最後不放棄啊」，她坦言，每隔一天就會跟賴清德見面，談很多不同的事情，總是有針對這件事交換一下意見，「他也知道留他的意思，這也是黨的共識」。

至於外傳蘇貞昌會是接任院長的人選，蔡英文表示，她跟黨內很多的人都有廣泛的交流，其中也包括蘇院長，但結論一樣，就是要把賴清德留下來是最好的，最近就有一次的會面，也是認為優先要把他留下來。