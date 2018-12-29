影／未戴安全帽下山！高速過彎「直直撞」山壁身亡…老父悲：不敢相信

記者趙永博、陳豐德／新北報導

新北市林口區泰林路三段一處下坡彎道，28日晚間11時許，發生一起機車自撞的死亡車禍。一名31歲的曾姓男子，騎車行經泰林路三段該處彎道時，不僅「未帶安全帽」，還疑似車速過快過彎時打滑自撞山壁，現場機車碎片四散，曾男穿的白色拖鞋也落在不同地方，民眾路過發現後報警，警消到場趕緊將他送醫急救，但經急救後仍宣告不治。

曾男的父親接到醫院通知後，趕到醫院才得知曾男已經往生，隨後又跟著交警到車禍現場查看。曾男父親向記者表示，家住附近的仁愛路，28日晚間他剛工作完，回家在洗澡，不知兒子騎車出門，等到洗完澡接到醫院護理師的電話，才知道兒子發生車禍，趕到醫院時，曾男已不幸過世。

▼曾男重回車禍現場難掩心中傷痛。（圖／記者趙永博攝）



▼曾男騎車經過泰林路三段不慎自撞山壁，送醫後不治身亡。（圖／記者趙永博攝）



警方調查，曾男騎乘機車從林口家中往泰山方向，行經泰林路三段一處下坡彎道時，疑似車速過快後過彎失控，且光線昏暗，未戴安全帽的曾男就直直撞上山壁；現場機車車頭全毀，機車零件散落一地，曾男頭部受到重創，當場失去生命跡象。路過民眾發現後報警，警消將曾男送醫後，才由曾男手機找到曾男父親電話，由醫院護理師通知曾男父親到醫院確認身分。

警方表示，目前懷疑曾男是自撞山壁後摔車，到院後不幸身亡，經抽血酒測，排除曾男有酒駕情事；警方也提醒用路人，該路段為下坡路段一處大彎道，時常發生車禍，行經此處的民眾務必減速慢行，以免發生難以挽回的悲劇。

▼地面留下曾男的大攤血跡。（圖／記者趙永博攝）



▼機車車殼噴飛四散。（圖／記者趙永博攝）

