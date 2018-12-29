郵警聯手阻詐　成功保住7旬老翁13萬元血汗錢

▲1名7旬老翁誤信常見詐騙手法「猜猜我是誰」，意欲匯款僅有的積蓄13萬元，幸好郵局行員和警察合力阻詐，成功攔阻老翁的血汗錢被騙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市六分局警方接獲郵局報案指稱疑有民眾遭詐騙，警方到場瞭解後，係1名7旬老翁誤信常見詐騙手法「猜猜我是誰」，意欲匯款僅有的積蓄13萬元，郵局行員和警察合力向匯款人解釋，千萬別匯款給對方，成功攔阻老翁的血汗錢被騙。

12月27日中午12時許，台南市警六分局鹽埕派出所接獲金華路的鹽埕郵局來電，稱一名7旬老翁欲匯款13萬元，但老翁無法明確說明匯款緣由和受款人為何，疑似遭詐騙，請警方前往協助，鹽埕所警員郭冠廷、警員吳育誠獲報後立即前往處理。

警方到場後，7旬老翁稱其妻子的妹妹打電話給太太，說要借現金18萬元救急，但7旬老翁戶頭僅剩13萬元，決定先行將13萬元先借妻妹，並準備匯款至指定帳戶。

警方和郵局林姓經理向老翁說明，需確認通話的對象是否真為本人。員警告訴老翁請妻子不要直接回撥電話，以其他聯絡方式聯繫上妹妹，確認是否有借錢此事，赫然才發現其妹妹並無向姊姊借錢一事，原來真的遇上詐騙。

郭、吳兩員告訴老翁說「猜猜我是誰」是常見的詐騙手法，常藉由撥打電話佯裝熟人，藉此加Line，閒聊幾天才開口借錢救急，詐騙得手後再封鎖受害人，經數日後受害人才會發現並報案。老翁說自己很幸運，沒有損失金錢但也上了寶貴的一課，這次真實體會到詐騙的可怕，幸虧有郵局的經理及派出所警員幫助，不然就保不住老本，他非常感謝郵局及警方的幫忙。

警六分局表示為強化反詐聯防機制，暢通訊息多元管道。警方與轄內金融機構共同組成「第六分局金融機構反詐騙」群組，平時皆會交流詐騙手法及防範方法，這次幸虧郵局經理之細心及員警之解說勸阻，方能順利攔阻民眾遭詐，郭等兩員足堪同仁楷模，將公開表揚鼓勵。