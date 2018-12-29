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【廣編】期間限定 SK-II 2019 青春露新年限量版賣萌上市！

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SKII 。（圖／SKII提供）

▲玩趣曲線圈出俏皮小豬尾巴，時尚紅瓶演繹新春寓意。SK-II青春露2019年1月1日全台上市，建議售價 NT$ 5,880 / 230ml。

【廣編】

圖、文／SK-II提供

為迎接新的一年到來，SK-II特別推出2019 青春露新年限量版，瓶身以豬年為主題，採用大膽的現代風格，以鮮明活潑的霧面紅色為主調，搭配玩趣的曲線環繞整體設計。捲曲的線條尾端巧妙延伸，寓意新春的開始。來自豬年的設計靈感，SK-II青春露「小豬瓶」以微霧光澤的紅瓶身襯托出俏皮的「小豬尾巴」的時尚新風貌。活潑大膽、不規則的圓圈設計，率性、不拘小節的圖樣環繞，打造出新春豬年第一款最時尚的收藏必買限量款，趕緊入手萌翻你的2019！ 

SK-II青春露蘊含 90% 以上PITERATM，以及多種維生素、胺基酸、礦物質和有機酸，高濃度配方並悉心調製取得絕佳平衡。而堪稱SK-II青春露靈魂的PITERATM精華，為源自於酵母發酵過程中精萃而成的產物。PITERATM精華的組成緊密地模擬天然人類肌膚之複合物，為協同運作幫助肌膚更新之50多種微分子營養成分的生物精華，含有與肌膚天然保濕因子成分相似的胺基酸、礦物質，提升肌膚關鍵指標－全方位改善肌膚五大美肌度：抗皺度、緊緻度、白皙度、細滑度、光澤度，撫平皺紋，膚質更緊緻，讓肌膚更緊實，煥發更動人的光采，並昇華至晶瑩剔透狀態。

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關鍵字：SK-II ,2019,青春露,新年限量版

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