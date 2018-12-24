偷窺監視器1個月…意外揭發「深圳沙包女童」！鄰怒：我要救她

大陸中心／綜合報導

社群網站微博22日晚間瘋傳一段畫面，深圳一名年僅8歲的劉姓女童在家中數度遭到父母無端虐打，畫面曝光後引起網友群情激憤，警方也即刻介入處理；而女童遭虐會被揭發，竟是因為鄰居偷窺其住家的監視器畫面長達1個月之久。

微博上曝光的施虐畫面長達3分16秒，是由數段同一場景的監視器畫面拼接而成，錄影時間從9月26日到10月20日不等。畫面中，女童原本好好地坐著，但卻無故遭到母親施暴甩落在地，待女童爬起後，母親又持掃把朝她身上猛抽，甚至還抓頭髮、狂甩巴掌；更誇張的是，女童的父親稍後還穿著「美團外賣」的制服入鏡，不由分說就抄起棍子往女童身上狂毆。

流出這段影片的網友「王華禮」向記者表示，他是劉姓女童父親的鄰居兼牌友，先前曾有次將手機借給劉父，讓他登入監視器察看家中情況，因此手機無意間記錄下對方的帳號密碼。王男原本也不以為意，直到有次好奇點開查看，沒想到卻赫見女童遭到虐打，便持續「偷窺」觀察了1個月，最後決定將影片PO網。

▲王男好奇點開監視器畫面，沒想到竟意外發現女童遭到暴力虐待。（圖／翻攝自微博）

王男接受媒體採訪時表示，他認識的劉父是個健談、開朗的男性，而劉妻在公開場合也未曾見異狀，怎料夫妻2人在家時竟會以如此激烈的方式管教孩子，懷疑可能是夫妻失和，才會拿女童當成「沙包出氣筒」。王男表示，自己本身就從事嬰幼稚教育培訓工作，無法接受鄰居虐童，因此選擇爆料希望能夠解救女童。

在虐童影片持續延燒之下，劉父也因「違反公司道德規範」而離職；美團外賣23日還發出聲明向女童喊話，「孩子別怕，這世界還有愛」，痛斥劉父「不是一名合格騎手、更不是一位合格父親！」目前當地警方已經介入調查，婦聯也向法院申請女童人身安全保護令，後續將安排專業志工陪護女童並進行心理輔導，幫助她早日走出陰霾。

▲目前當地警方已經介入調查。（圖／翻攝自微博）