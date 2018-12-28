水立方改造「冰立方模式」　可「冰水轉換」迎接2022北京冬奧

▲水立方為迎接2022年冬奧正在進行改造工程。（圖／CFP）

記者楊子萱／綜合報導

北京國家游泳中心「水立方」為了迎接2022冬季奧運，從26日開始正式轉型成「冰立方」，包括新增冰壺場地、地下冰場。水立方新增冰上功能，讓該場館在面對冰壺等賽事時，可以轉變成冰立方；當平時有游泳、跳水等活動時，又能發揮水上功能，變成「冰水雙輪驅動」的特色，讓館成為具有代表性的雙奧場館之一。

▲水立方平時的游泳館。（圖／CFP）

第24屆冬季奧林匹克運動會將在2022年2月4日舉行，主辦方北京在首度申辦冬奧成功後，就開始著手改造水立方，欲將本來為2008年夏季奧運建造的這個國家游泳中心，轉變成滿足冬奧運動賽事的項目。

冬奧除了游泳、跳水、花樣游泳等水上比賽項目之外，該場館也會承接2022年北京冬奧會和東殘奧會的冰壺和輪椅冰壺比賽項目。

▲冰壺賽事，圖為美國冰壺隊 。（圖／路透社）

水立方運營單位國家游泳中心總經理楊奇勇指出，根據改造方案，「冰立方」會在水立方的水上功能基礎上，再新增「冰上功能」，也就是說，比賽大廳中部會搭建可轉換結構、可拆裝的「製冰系統」，讓場館具有4條標準賽道的冰壺場地，也可以說是變身「冰立方」。

▲比賽大廳新增冰壺場地功能。（圖／CFP）

冰立方主要圍繞5項主題，包括轉換成冰場結構體系、冰壺場地熱濕環境、冰壺場地體育照明、場館綜合節能和場館建築聲學，不只增加功能，冰立方會透過全新的智能建築管理系統來監控場地。

以空調系統來舉例，冰立方會把空調做分區控溫，達到冰面溫度-8.5℃，冰面以上1.5公尺高度1.5℃，看台溫度16℃-18℃的需求，以此來控制和監測場館室內的溫度、濕度、照明、聲學等，為冬奧冰壺比賽提供良好環境。

▲改造工程示意圖。（圖／CFP）

該場館通過改造，實現「冰水轉換」的能力，如此一來，水立方平時可以提供游泳、跳水等水上項目；在面對冰壺賽事的需求時，可以透過相關系統轉換成「冰立方」，讓館成為具代表性的雙奧場館之一，成為體育場館反複利用、綜合利用和持久利用的例子。

北京市重大項目辦相關負責人指出，北京2022年冬奧會北京賽區共有8個場館會利用既有場館進行改造。另外，除了水立方之外，國家體育館年底也將開始改造，今年計劃開工的5個改造場館都會全部實現目標。

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