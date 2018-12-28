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免費送王品、陶板屋餐券30張！簡單步驟拿驚喜「下載App」馬上抽　

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▲王品、陶板屋App餐券。（圖／取自王品、陶板屋）

《ETtoday新聞雲》App活動又來囉！快下載瀏覽新聞完成小遊戲，就有機會把王品餐券帶回家。（圖／取自王品粉絲團）

 生活中心／台北報導

新的一年就是要嗨心！求好運的開始就看《ETtoday新聞雲》App，2019年好禮又要大放送了，除了日日抽100杯熱咖啡，每天早晨用咖啡香喚醒一天的開始真的好幸福。迎接春暖花開的豬年，ET又要請你大嚐美味好料，出動王品、陶板屋美饌餐廳，限量30張免費餐券讓你帶回家，趕緊下載《 ETtoday新聞雲》App，好消息快報給親朋好友知道。

接近農曆年聚餐大檔，各家高級排山、法式鐵板燒祭出澎湃美味，打開新聞雲App許下心願，王品集團旗下餐廳一次滿足你的味蕾！這次ET「好運第一發」不僅天天送你100美式熱咖啡，第一周送出10張「王品牛排」餐券，王品是許多家庭心目中的最愛，歲末年終想犒賞一整年的辛勞，給自己溫馨溫暖的時刻，讓家人的關係更靠近一步，入口香嫩的牛排絕對帶來醉人的感動。

►►下載ETtoday新聞雲》App，王品、陶板屋餐券帶回家。

▲王品、陶板屋App餐券。（圖／取自王品、陶板屋）

▲冬天就是要大口吃肉，下載《ETtoday新聞雲》App，王品、陶板屋餐券送給你。（圖／取自陶板屋粉絲團）

除了大口吃牛排，也別忘記「陶板屋」各式排餐選擇多，多汁不柴的香蒜瓦片牛、香酥烤鴨胸等經典主餐，搭配沙拉、前菜和甜品，滋味實在銷魂！從1月4日（五）至1月10日（四）送出20張限量餐券，不用花一毛錢就能吃到香氣爆棚的完美和風排餐。

►►下載ETtoday新聞雲》App，王品、陶板屋餐券帶回家。

《ETtoday新聞雲》App主題文章、時事新聞包羅萬象，深受廣大網友喜愛！現在趕快來複習一下玩法吧！只要下載《ETtoday新聞雲》App，新聞頁上會不定時出現「Lucky小物」，每天蒐集該日Lucky小物一個，即完成1次日任務，每天最多可完成20次日任務，完成越多次有越多機會喝到7-11熱咖啡；而每週完成4天(含)日任務，即共蒐集小物共80個，就能擁有當週週抽的抽獎機會，例如當日蒐集20個暖心小物後，當週再完成蒐集60個，即可擁有週抽資格。

▲▼ App行銷圖 。（圖／App行銷圖）

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關鍵字：行銷App,餐券,王品,陶板屋

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