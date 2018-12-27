學生淪為學工…新南向專案生變調　教育部擬設專線通報

▲新南向專案學生在醒吾科技大學上課狀況。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

醒吾科大被爆出印尼生利用「新南向國際產學專班」來台，卻在實習時遭主管罵、每週還上班40小時。校方回應，是不實報導，外籍生打工絕對沒有違法。教育部技職司司長楊玉惠表示，若學校違法，將裁撤該校招收新南向學生並扣減獎補助款，嚴重則列入輔導，另外，未來將規畫專線，供外籍生撥打，得以立即了解學生需求。

▲醒吾科技大學國際處處長國安民表示，外籍生實習均為合法。（圖／記者崔至雲攝）

國民黨立委柯志恩27日在教委會質詢時踢爆，醒吾科大有200名印尼學生都像外勞一樣被剝削，仲介跟學校聯手，來台一個月就被帶到工廠實習，每天工作10小時，學生因為害怕，導致都變成學工。楊玉惠指出，首先應該查明的是該校學生到底是實習還是工讀，因為部裡有規定，大一是不能工讀的，若是違規的話將納入輔導學校。

▲技職司長楊玉惠表示，打工跟實習是不一樣的，實習的內容須符合課程範圍，例如機械系學生不能到麥當勞實習。（圖／記者崔至雲攝）

楊玉惠也建議將前往國外招生「新南向國際產學專班」的學校，招生文件都應翻譯成當地語言，以免後續認知的落差，而校方也應向學生溝通清楚來台灣將讀什麼系所，實習又是在什麼單位實習。楊玉惠說，打工跟實習是不一樣的，打工是課餘的，而實習是課程的一部分，所以實習的內容須符合課程範圍，例如機械系學生不能到麥當勞實習。

▲醒吾科技大學被爆料，30位印尼籍學生被校方「偷跑」安排到公司實習。（圖／立委提供）

楊玉惠也坦言，去年開始的「新南向國際產學專班」確實有很多仲介蠢蠢欲動，但是部裡都有跟校方訂好規範，不能找仲介，目前校方直接與當地政府，或是校對校的招生，部裡認為這2種方式較恰當。

楊玉惠提到，為了怕有學校施壓給學生，要求學生不得向中央通報，因此教育部目前也規畫將設定一支專線，提供外籍生撥打，得以立即知道學生需求。最後楊玉惠強調，不管是實習或打工，校方都應向學生傳達正確的方向，「學習為主、工讀為輔，重點是該上的課要上到」。

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