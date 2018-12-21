太空變戰場！法發射軍用偵探衛星CSO-1　中美有能力摧毀

▲CSO-1成功發射。（圖／法國國家太空研究中心）

記者蔡儀潔／綜合報導

法國國家太空研究中心（Centre National d'Études Spatiales）19日成功發射一顆軍事情報用途的光學偵察衛星CSO-1。負責制訂和實施太空戰略的聯合太空司令部（French Joint Space Command）將軍弗里德蘭（Michelle Friedland）指出，太空作為軍事策略必不可少的一部分，已經變成國家間較量的領域，就像網路一樣。目前，中國大陸和美國已經擁有可以摧毀衛星的手段。

法國於19日17點37分（巴黎時間）發射了三顆「下一代軍用偵察衛星」中的第一顆，從法屬圭亞那（Guiana）航太中心順利升空。這顆光學衛星簡稱為CSO-1，將在海拔300至500英里（480至800公里）的極地軌道上服役12年。自20世紀60年代以來，軍用地球觀測衛星，一直是各國戰略防禦的重要組成部分。

這三顆CSO衛星斥資13億歐元，將於2021年實現全面部署，以取代法國在2004年至2009年間發射的「Helios 2」軌道飛行器。國防部證實，新衛星將在海拔800公里的軌道上，將圖像解析度提升至35公分。此外，與前一代軍用偵察衛星相比，CSO具有更廣的適應性，能夠覆蓋更大的地理區域。

▲CSO-1 使用了最初為 Ple 間諜衛星開發的技術，重量僅為 3.5 噸。（圖／法國國家太空研究中心）

根據法新社19日報導，弗里德蘭將軍表示，所有的軍事行動都在很大程度上依賴太空來進行監察、通信、導航等，如果在太空的技術能力癱瘓，軍隊很快就會「又瞎又聾」,毫無行動能力。因此，外太空不僅能讓軍方蒐集行動情報，還能幫助政策實現獨立自主。

據報導，現在爭搶進入太空領域的競爭日益激烈，法國也參與其中，還有越來越多軍方和非軍方的參與者。目前，還出現了「新空間」現象，即衛星和衛星發射裝置的數量不斷增加，而體積不斷縮小且成本越來越低廉。軍事用途同樣也變得越加普及，越來越多的國家擁有軍事衛星或者政府用途衛星。

第二種現像是，太空成為各方較量的場所，就和網路空間一樣。太空面臨的威脅包括間諜活動，去年就有一顆俄羅斯衛星接近法國的衛星，存在幹擾企圖。

此外，像中國大陸或美國等國家擁有可以摧毀衛星的手段，也存在能量導向武器（譬如鐳射等）可以讓一顆衛星失靈。最後，一些用來維護、供應燃料的在軌服務飛行器也有潛在的不友好用途，比如讓一顆衛星脫軌或者損害太陽能板。

▼CSO-1發射全過程。（影／Youtube／CNES）