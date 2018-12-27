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中共中央召開民主生活會　習：幹部要「經風雨見世面」

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▲中共中央政治局召開民主生活會，中央總書記習近平主持會議並發表講話。（圖／翻攝自新華網）

▲▼中共中央政治局召開民主生活會，中央總書記習近平主持會議並發表講話。（圖／翻攝自新華網，下同）

記者馬叔安／台北報導

中共中央政治局於12月25日至26日召開民主生活會，進行自我檢查、黨性分析，開展批評和自我批評。與會的中央總書記習近平表示，歷史經驗表明，凡是黨中央權威和集中統一領導堅持得好，黨的事業就興旺發達，必須讓幹部培養鬥爭精神、增強鬥爭本領。

民主生活會是中共內部的一種以自我批評和相互交流為主的會議，以實現黨內民主的活動，1990年開始由黨中央要求縣級以上的黨組織，尤其是負責人要辦好民主生活會，中紀委和中組部在1997年2000年分別做出新的相關規定和調整。

新華網指出，中共中央政治局於12月25日至26日召開民主生活會，以強化創新理論武裝，樹牢「四個意識」，堅定「四個自信」，堅決做到「兩個維護」，勇於擔當作為，以求真務實作風堅決把黨中央決策部署落到實處為主題，聯繫中央政治局工作，聯繫帶頭嚴格執行《中共中央政治局關於加強和維護黨中央集中統一領導的若乾規定》，聯繫帶頭貫徹落實習近平總書記重要指示批示和黨中央決策部署的實際，聯繫帶頭嚴格執行《中共中央政治局貫徹落實中央八項規定實施細則》的實際，進行自我檢查、黨性分析，開展批評和自我批評。

中共中央總書記習近平主持會議並發表重要講話。

會前，有關方面作了準備。中央政治局的同志同有關負責同志談心談話，圍繞主題進行查擺，撰寫了發言材料。會議首先審議了《關於黨的十九大以來中央政治局貫徹執行中央八項規定情況的報告》。隨後，中央政治局的同志逐個發言，按照要求進行對照檢查。中央政治局同志的發言認識深刻，查擺嚴格，意見坦誠，達到了進一步統一思想、明確方向、凝聚力量的目的。

中央政治局同志的發言，把握和體現了3個重點。一是帶頭學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，嚴格執行《中共中央政治局關於加強和維護黨中央集中統一領導的若乾規定》，堅決做到「兩個維護」，自覺強化政治責任，提高政治能力。二是帶頭貫徹落實黨中央決策部署，貫徹新發展理念，應對新形勢新挑戰，狠抓工作落實，敢於攻堅克難。三是帶頭嚴格執行中央八項規定及其實施細則精神，廉潔自律，管好家屬子女和身邊工作人員，堅決防止和剋服形式主義、官僚主義。

▲中共中央政治局召開民主生活會，中央總書記習近平主持會議並發表講話。（圖／翻攝自新華網）

▲中共中央政治局召開民主生活會，中央總書記習近平主持會議並發表講話。（圖／翻攝自新華網）

會議強調，今年是貫徹落實黨的十九大精神的開局之年。面對錯綜復雜的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，在習近平總書記領導下，中央政治局按照黨的十九大作出的部署，繼續統籌推進「五位一體」總體佈局、協調推進「四個全面」戰略佈局，堅持穩中求進工作總基調，貫徹新發展理念，落實高質量發展要求，全面深化改革開放，有效應對外部環境深刻變化，迎難而上、銳意進取、扎實工作，各方面工作邁出新步伐，黨和國家事業保持良好發展態勢，貫徹落實黨的十九大精神實現了良好開局。

會議認為，用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作，是做好一切工作的重要前提，中央政治局的同志必須成為全黨的表率，繼續在真正學懂弄通做實上下功夫。要系統學，全面掌握這一科學理論的基本觀點、理論體系。要跟進學，及時學習領會習近平總書記最新重要講話精神。要聯繫實際學，緊密結合新時代新實踐新要求，緊密結合思想實際、工作實際，有針對性地重點學習，切實把這一科學理論落實到各自實際工作中去。要努力掌握貫穿於這一科學理論中的馬克思主義立場、觀點、方法，用以指導解決改造客觀世界和主觀世界的實際問題。

會議強調，維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，維護黨中央權威和集中統一領導，是保證全黨團結統一、步調一致，帶領全國各族人民決勝全面建成小康社會、奮力奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利的根本政治保證。習近平總書記在領導新時代黨和國家事業發展中，在審視和把握日益錯綜復雜的國內外發展大勢中，在帶領全黨全國各族人民奮進新時代的偉大實踐中，戰略判斷高瞻遠矚，政治領導嫻熟高超，人民立場鮮明堅定，歷史擔當強烈堅定，充分證明不愧為黨中央的核心、全黨的核心。中央政治局的同志要帶頭樹牢「四個意識」，堅定「四個自信」，堅決做到「兩個維護」，自覺在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，強化政治責任，保持政治定力，把準政治方向，提高政治能力，增強鬥爭精神，堅決同破壞政治紀律和政治規矩的行為作鬥爭，努力成為黨的政治建設的引領者、實踐者、推動者。

會議指出，實現黨的十九大描繪的宏偉藍圖，全面建成小康社會，全面建成社會主義現代化強國，不斷實現人民對美好生活的嚮往，是新時代中國共產黨人矢志不渝的奮鬥目標。全黨同志要始終保持銳意進取、永不懈怠的精神狀態和敢闖敢乾、一往無前的奮鬥姿態。中央政治局的同志要勇於擔當作為，帶頭貫徹落實黨中央決策部署，增強憂患意識，堅持底線思維，積極應對新形勢新挑戰，狠抓工作落實，善於攻堅克難，全力做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定各項工作，以只爭朝夕、夙夜在公的精神履行好黨和人民賦予的政治責任。

會議強調，作風建設永遠在路上，鞏固拓展整治「四風」成果，保持優良黨風政風，必須從黨中央抓起、從高級幹部做起。中央政治局的同志要身體力行、以上率下，自覺做到廉潔自律，從嚴管好家屬子女和身邊工作人員，抓好家風家教，堅決防止和反對特權思想、特權現象，帶頭不搞任何形式主義、官僚主義，為全黨立好標桿、作好示範。

習近平在講話中對中央政治局各位同志的對照檢查發言進行了總結，並就中央政治局貫徹落實《規定》、《實施細則》提出了要求，表示這次中央政治局民主生活會開得很好，大家發言準備充分、聯系實際、思考深刻，講認識、談體會，擺問題、找不足，出主意、提建議，開誠布公、坦誠相見，既交流了思想、增進了團結，又指出了問題、明確了改進方向，達到了預期目的。

習近平強調，黨的十八大以來，我們直面黨內存在的種種問題和弊端，從制定和執行中央八項規定破題，解決了新形勢下作風建設抓什麼、怎麼抓的問題，推動了全面從嚴治黨，推動了黨風、政風、社風好轉。黨的十九大之後，我們針對新情況新問題，修訂了中央八項規定實施細則，繼續落實中央八項規定精神。中央政治局的同志要帶頭嚴格執行中央八項規定精神，同時要從嚴抓好分管地方和部門貫徹執行中央八項規定精神的工作。要聚焦突出問題、緊盯關鍵節點，下大氣力解決「四風」問題，不能虎頭蛇尾，不能搞成「半拉子工程」，更不能搞形式走過場。

習近平指出，民主集中制是我們黨的根本組織原則和領導制度，是馬克思主義政黨區別於其他政黨的重要標志。這項制度把充分發揚黨內民主和正確實行集中有機結合起來，既可以最大限度激發全黨創造活力，又可以統一全黨思想和行動，有效防止和剋服議而不決、決而不行的分散主義，是科學合理而又有效率的制度。民主集中制包括民主和集中兩個方面，兩者互為條件、相輔相成、缺一不可。我們要把民主和集中有機統一起來，真正把民主集中制的優勢變成我們黨的政治優勢、組織優勢、制度優勢、工作優勢。

習近平強調，我們黨的歷史經驗表明，凡是黨中央權威和集中統一領導堅持得好，黨的事業就興旺發達；反之，黨的事業就遭受挫折。黨的十八大以來，黨中央鮮明強調「四個意識」、「兩個維護」，提出一系列明確要求，取得的效果是非常明顯的。正因為全黨上下團結一心、步調一致，我們解決了許多長期想解決而沒有解決的難題，辦成了許多過去想辦而沒有辦成的大事，消除了黨和國家內部存在的嚴重隱患，推動黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革。

習近平指出，黨的十八大以來，黨中央各項決策都嚴格執行民主集中制，都注重充分發揚黨內民主，都是經過深入調查研究、廣泛聽取各方面意見、進行反復討論而形成的。要把我們這樣一個大黨大國治理好，就要掌握方方面面的情況，這就要靠發揚黨內民主而來，靠各級黨組織和廣大黨員、幹部廣泛聽取民聲、匯聚民意而來。領導幹部要把民主素養作為一種領導能力來培養，作為一門領導藝術來掌握。要有平等待人、與人為善的真誠態度，有虛懷若谷、海納百川的寬闊胸襟，力爭把各方面的真實意見掌握全、掌握準，進行反復研究、反復比較、擇善而從。要善於正確集中，把不同意見統一起來，把各種分散意見中的真知灼見提煉概括出來，把符合事物發展規律、符合廣大人民群眾根本利益的正確意見集中起來，作出科學決策。貫徹執行民主集中制是全黨的共同政治責任，首先是各級領導幹部特別是中央政治局的同志的責任，大家要發揮表率作用。

習近平強調，新時代堅持和發展中國特色社會主義是一場偉大社會革命，要求我們必須時刻進行具有許多新的歷史特點的偉大鬥爭，必須讓我們的幹部特別是領導幹部經風雨、見世面、長才幹、壯筋骨，保持鬥爭精神、增強鬥爭本領。要培養鬥爭精神，始終保持共產黨人敢於鬥爭的風骨、氣節、操守、膽魄。要增強鬥爭本領，科學預見形勢發展的未來走勢、蘊藏其中的機遇和挑戰、有利因素和不利因素，透過現象看本質，抓好戰略謀劃，牢牢掌握鬥爭主動權。要有組織、有計劃地把幹部放到重大鬥爭一線去真槍真刀磨礪，強弱項、補短板，學真本領，練真功夫。

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關鍵字：習近平,民主生活會,19大,中共中央政治局

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