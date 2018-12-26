　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

貓村雙屍／擺攤兼幫忙收驚　「玄天太子爺」面前跪姿離奇亡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

突發中心／新北報導

新北市瑞芳區著名景點猴硐貓村發生雙屍命案！當地鄰長發現已經1周沒有沒看到其中1戶人家出現，通知里長偕同員警到住處門口就聞到濃厚屍臭味，通報消防隊破門進入，結果發現李姓男死者呈跪姿、陳姓女死者成仰躺狀陳屍在地板離奇死亡傷，而該處祀奉「玄天太子爺」，陳姓女死者平常也在幫人收驚。

▲貓村雙屍／擺攤兼幫忙收驚，「玄天太子爺」面前跪姿離奇亡。（圖／記者柳名耕攝）
▲新北市瑞芳區猴硐貓村在25日晚間發生雙屍命案，其中男子呈現跪姿身中多刀亡。（圖／記者柳名耕攝）

當地光復里周姓里長於25日晚間19時27分，請求警方及消防隊人員到場協助查看，警方會同消防隊員破門進入，發現屋內李男（57歲）、陳女（50歲）已無生命跡象，明顯死亡。經初步了解，李男與陳女為同居人關係，無子女，現場無打鬥或侵入痕跡，警方初步研判無外力介入。

▼屋內祀奉玄天太子爺，而2人死亡的地方距離神桌不遠。（圖／記者柳名耕攝）
▲貓村雙屍／擺攤兼幫忙收驚，「玄天太子爺」面前跪姿離奇亡。（圖／記者柳名耕攝）

偵查隊長葉倉池表示，案發現場屋內整齊，現場確認沒有遺書，2名死者身上都有刀傷，但是什麼原因造成，以及有部分刀傷是不會致死的，這一部分要等法醫解剖報告。警方表示，李男從事裝潢裝修業，女子在侯硐擺攤、收驚，都非本地人。

不過陳女僅有手腕上有些許刀痕，並沒有留下太多血跡，排除是失血過多而亡，警方在現場也沒有發現其他藥物，後續將由檢方持續相驗釐清2人的確切死因。

由於陳女平常在該處除了擺攤外，在屋內也祀奉「玄天太子爺」，平常也替人收驚，如今2人雙雙在神明面前死亡，且死亡後的姿態相當怪異，讓這起命案增添許多詭異的地方。

▼案發地點就位在猴硐車站後方。（圖／記者柳名耕攝）
▲貓村雙屍／擺攤兼幫忙收驚，「玄天太子爺」面前跪姿離奇亡。（圖／記者柳名耕攝）

ET快訊
美國偶遇迪麗熱巴！網友偷拍背影傻眼：也差太多
夜店撿屍正妹！她哭喊掙扎「不要這樣對我」　渣男竟免關

關鍵字：猴硐,貓村,離奇死亡,收驚,玄天太子爺

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影／2020選總統「4個太陽誰相公」？　王金平神秘笑：現在姻緣還沒到

影／李佳芬不陪韓國瑜夜宿！　理由是……怕「再生一個」

搶看韓國瑜！女粉絲「躲市場女廁2小時」　還帶2大包禮物

影／揪團9女16男最狂性愛趴　主辦人親送「女友大戰6男」3人起訴

2派人馬砸車、丟彈1天打3場　一查僅是吵架釀糾紛...

影／說好不欠過年！借百萬元投資還不出　遭債主揪惡煞猛刺屁股

貓村雙屍／擺攤兼幫忙收驚　「玄天太子爺」面前跪姿離奇亡

平安夜撞靈車　工程師「瞬間酒醒」求檢：讓我上香

避免醫院大火9死悲劇重演！　新北市府聯合稽查護理之家

越籍觀光客「全員逃亡」　另79人緊急喊卡！免簽門檻將拉高

潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按...「居家素顏」被看光

吳宗憲開黃腔「用手洗衣服」　五月天笑倒...阿信害羞定格

IU聖誕夜送台粉《寶貝》　「自彈自唱」好聽到要融化啦

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

就職典禮5分鐘結束 柯文哲：連任別浪費時間快工作

「我一定不會忘記市民託付」　韓國瑜中英雙語就職演說全文

楊冪「離婚後訪談」首曝光！　談過去：再好再壞都跟我沒關係

《這！就是灌籃》成周杰倫追星現場　郭艾倫唱《簡單愛》被強行中斷

《喜歡你時風好甜》剛開播就甜吻！　霸道總裁高瀚宇x可愛小職員陳芋米

謝霆鋒秒變「謝三歲」　把「這東西」放坐位....宋茜開門驚嚇慘叫

影／說好不欠過年！借百萬元投資還不出　遭債主揪惡煞猛刺屁股

貓村雙屍／擺攤兼幫忙收驚　「玄天太子爺」面前跪姿離奇亡

平安夜撞靈車　工程師「瞬間酒醒」求檢：讓我上香

避免醫院大火9死悲劇重演！　新北市府聯合稽查護理之家

越籍觀光客「全員逃亡」　另79人緊急喊卡！免簽門檻將拉高

「TCPB局長室」辦活動　帥哥美女警宣傳照引發網友暴動

夜店撿屍正妹！她哭喊掙扎「不要這樣對我」　渣男最後竟免關

更新／貴婦奈奈爆參加法會解厄　佛教團體澄清：未接獲登記

林口工人疑輕生墜18公尺骨折身亡　家屬責公司壓力過大

新竹火車站前三角地　每坪單價直逼165萬蟬聯地王冠軍

見粉絲零下6度追星！　鹿晗包下專車送回家「一上車還有炸雞飲料」

大溪絕美秘境！1公里長落羽松大道像在國外

2019台北動漫節1/19起連展五天　500攤位65廠商打造寒假動漫盛會

Jisoo呼一口白氣「長達100公分」　韓媒實測嚇到：只有兩個可能

吃肉鬆挖到「觸角毛怪」！桃園妹嚇壞丟掉　網揭真相：這超補賺到了

非洲豬瘟廣東延燒　博羅縣養殖場再爆11豬發病全死

失敗不可恥！放下這5種「自責心態」...你才有空間擁抱美好

黃鴻升讚愷樂漂亮「都不讓我追」　她曝險被消失在人間

美國偶遇迪麗熱巴！　網友偷拍背影傻眼：身材跟圖差太多

中職／澳職明年打二軍　回覆底限是明年1月15日

社會熱門新聞

9555洩偷情密碼　正宮怒騎B..

韓國瑜籲「開放陸資高雄買房」

偷渡學妹回寢室！士官遭上兵勒索..

快訊／立委高志鵬貪汙判刑4年半..

「9555」抓姦事件　人夫身分..

越南落跑團畫面曝　入住飯店1小..

20歲女大生「生日戰6男」　私..

男跪姿女躺地死7天　鄰居聞屍臭..

台中22歲警賣大麻！曾灌酒駕毒..

快訊／9女19男雜交趴　主辦人..

快訊／新北侯硐貓村雙屍命案

貴婦奈奈砸重金解厄　下月行蹤曝..

沙鹿槍手身分確認　父：早知把他..

戴發奎：越南黑幫將成為台灣社會..

更多熱門

相關新聞

男跪姿女躺地死7天　鄰居聞屍臭味揭命案

瑞芳區著名景點猴硐貓村發生一起雙屍命案！有鄰居發現一對同居男女已有一周沒有出門，且聞到濃厚屍臭味，因此通報里長報案。警方獲報趕抵時，發現李姓男死者呈跪姿、陳姓女死者成仰躺狀陳屍在地板，且身上都有刀傷，目前正在相驗解剖遺體，確定死因。

快訊／新北侯硐貓村雙屍命案

女騎士滑手機擦撞　她列財損表「算命8萬」

24歲女離奇亡！驗屍報告打臉砂石車司機

美女騎車竟遭輾死　砂石車成元凶

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

李婉鈺蹦出半球　網友羞喊：好深

許瑋甯爆「閃嫁1年星二代男友」劉又年！

曾莞婷「露粉紅暈」沮喪哭了！

越南團153人來台152人失蹤　公會曝損失金額

郭富城勾嫩妻放閃　右下角網看傻：認真嗎

咘咘勁敵出現！伊正女兒混血感萌翻

殺人割喉　福建公車挾持案增至8死

許瑋甯苦戀8年還被毀婚約！阮經天把她當工具人

新一波冷氣團報到！跨年元旦全台濕冷

11年前被鈕承澤逼拍床戲！柯奐如「正視性侵」反擊了

謝忻斷開王少偉！十指緊扣「天菜正牌男友」❤

蔡依林坦承平靜分手「都是假的」

光陽靠「GP 125」打趴Gogoro

耶誕節排假看五月天！抽出門票崩潰

就職小禮「谷關空氣」　成本一瓶30元

更多

最夯影音

更多

潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按...「居家素顏」被看光

吳宗憲開黃腔「用手洗衣服」　五月天笑倒...阿信害羞定格

IU聖誕夜送台粉《寶貝》　「自彈自唱」好聽到要融化啦

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

就職典禮5分鐘結束 柯文哲：連任別浪費時間快工作

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面