貓村雙屍／擺攤兼幫忙收驚　「玄天太子爺」面前跪姿離奇亡

突發中心／新北報導

新北市瑞芳區著名景點猴硐貓村發生雙屍命案！當地鄰長發現已經1周沒有沒看到其中1戶人家出現，通知里長偕同員警到住處門口就聞到濃厚屍臭味，通報消防隊破門進入，結果發現李姓男死者呈跪姿、陳姓女死者成仰躺狀陳屍在地板離奇死亡傷，而該處祀奉「玄天太子爺」，陳姓女死者平常也在幫人收驚。



▲新北市瑞芳區猴硐貓村在25日晚間發生雙屍命案，其中男子呈現跪姿身中多刀亡。（圖／記者柳名耕攝）

當地光復里周姓里長於25日晚間19時27分，請求警方及消防隊人員到場協助查看，警方會同消防隊員破門進入，發現屋內李男（57歲）、陳女（50歲）已無生命跡象，明顯死亡。經初步了解，李男與陳女為同居人關係，無子女，現場無打鬥或侵入痕跡，警方初步研判無外力介入。

▼屋內祀奉玄天太子爺，而2人死亡的地方距離神桌不遠。（圖／記者柳名耕攝）



偵查隊長葉倉池表示，案發現場屋內整齊，現場確認沒有遺書，2名死者身上都有刀傷，但是什麼原因造成，以及有部分刀傷是不會致死的，這一部分要等法醫解剖報告。警方表示，李男從事裝潢裝修業，女子在侯硐擺攤、收驚，都非本地人。

不過陳女僅有手腕上有些許刀痕，並沒有留下太多血跡，排除是失血過多而亡，警方在現場也沒有發現其他藥物，後續將由檢方持續相驗釐清2人的確切死因。

由於陳女平常在該處除了擺攤外，在屋內也祀奉「玄天太子爺」，平常也替人收驚，如今2人雙雙在神明面前死亡，且死亡後的姿態相當怪異，讓這起命案增添許多詭異的地方。

▼案發地點就位在猴硐車站後方。（圖／記者柳名耕攝）

