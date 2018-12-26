侯硐貓村雙屍／男跪姿、女躺地死7天　鄰居聞濃厚屍臭味揭命案

突發中心／新北報導

瑞芳區著名景點猴硐貓村發生一起雙屍命案！有鄰居發現一對同居男女已有一周沒有出門，且聞到濃厚屍臭味，因此通報里長報案。警方獲報趕抵時，發現李姓男死者呈跪姿、陳姓女死者成仰躺狀陳屍在地板，且身上都有刀傷，目前正在相驗解剖遺體，確定死因。

▲男女同居人同陳屍室內多日發臭。（圖／記者陳豐德翻攝，下同）

當地里長於25日晚間19時27分，請求警方及消防隊人員到場協助查看，警方會同消防隊員破門進入，發現屋內李男（57歲）、陳女（50歲）已無生命跡象，明顯死亡。經初步了解，李男與陳女為同居人關係，無子女，現場無打鬥或侵入痕跡，警方初步研判無外力介入。

偵查隊長葉倉池表示，案發現場屋內整齊，現場確認沒有遺書，2名死者身上都有刀傷，但是什麼原因造成，以及有部分刀傷是不會致死的，這一部分要等法醫解剖報告。警方表示，李男從事裝潢裝修業，女子在侯硐擺攤，都非本地人，而案發現場並未發現遺書和藥物，全案已報請檢察官相驗屍體，將進一步釐清死因。



另外，刑大則是表示，2名死者是同居關係，房屋門窗均未遭外力破壞，但因男方跪姿比較奇怪，詳細死因仍待法醫確定，而現場有無兇器或遺書仍待進一步查詢。

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