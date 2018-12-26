為200元又被譏「啥咖小！」殺20年好友　判刑15年定讞

▲新竹縣江姓男子為了200元，殺死好友，判刑定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

新竹縣江姓男子，不滿認識20年胡姓好友曾向他丟200元，再加上胡男經常酒後出言譏諷：「你是啥咖小！」因此在去年8月間，持刀到胡男常去的撞球場埋伏，偷襲狠砍胡男5刀，砍斷好友氣管、頸部動脈，殺死胡男。一二審均將他判刑15年、褫奪公權10年。案經上訴，最高法院26日駁回定讞。

判決指出，行兇的江男（35歲）和胡男是高中時期就認識的老朋友，常一起飲酒、泡撞球館。但胡男近來在喝酒後，不斷用言語挑釁，還對他冷嘲熱諷。案發前兩天晚間，兩人飲酒後又起口角，胡男抓起200元紙鈔丟向江男，又大聲嗆他「你是啥咖小！」、「我有刀槍，準備好等你來」。江男氣不過，預謀行兇。

案發當天，江男先到商店購買一把西瓜刀，並在兩人經常前往的撞球場埋伏。胡男現身打球，江男趁著胡男低頭看手機之際，抽出預藏的西瓜刀，先朝胡男右後頸狠砍1刀，後又朝胸、腹連砍4刀，胡男倒地，江男則棄刀逃逸。胡男被送醫急救，因氣管、頸部動脈遭割斷，傷重不治身亡。警方循線逮捕江男，檢方依照殺人罪嫌提起公訴。

一二審法院均認定江男犯殺人罪，均判判刑15年、褫奪公權10年。其中二審高院認為，2人間平時屢有衝突，死者常挑釁江男，導致江男萌生殺意；況且案發當日2人間並未發生衝突，江男當時亦未受何刺激，卻持刀猛砍死者，刀刀均朝頸部胸部等人身體重要部位，手段兇殘暴力，確實為預謀殺人，所以維持15年刑度。案經上訴，最高法院26日駁回定讞。

